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樓市故事｜年輕首置客股票獲利增加預算 唔駛8球買大兩房戶
1 小時前
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樓市故事｜年輕首置客股票獲利增加預算 唔駛8球買大兩房戶
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新寶城本月暫錄3宗二手成交個案，現時約有50個單位放售，叫價由688萬元起。(陳奕釗攝)

二手市況處於高位調整，不過相對近期股市及債市走勢相比，樓市表現相對較穩定，顯示「磚頭」具有防守力。最新有年輕首置客，由於股票獲利，成功提升預算買入安樂窩。

利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇表示，將軍澳坑口新寶城2座中層H室，實用面積約436方呎，採大兩房間隔，外望開揚靚景。原開價805萬元，經議價後減價15萬元或近2%，至790萬元成交，折合實用面積呎價約18,119元。

買家為年輕首置客，原本目標是物色700萬元內、可做高成數按揭的細兩房單位。及後因為於股票市場獲利，遂將預算高至800萬元內。經代理推介後，買家對上述大兩房兼享開揚景的單位一見鍾情，最後決定立刻沽出獲利股票以鎖定利潤，然後「All In」樓市，在資金到位後，馬上約代理與業主議價，最後獲業主減價放售。

據了解，原業主於2014年11月以約500萬元購入單位，持貨約7年，現轉手帳面獲利約290萬元，物業期內升值約58%。蔡庭勇補充，新寶城本月暫錄3宗二手成交個案，現時約有50個單位放售，叫價由688萬元起。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜年輕首置客股票獲利增加預算-唔駛8球買大兩房戶-292652
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