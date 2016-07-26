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樓市故事｜得知有新放盤即趕睇樓！荃灣兩房7小時速沽
1 小時前
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樓市樓價二手買家加快入市荃灣樂悠居減價天水圍嘉湖山莊上水天巒零議價古洞地皮
樓市故事｜得知有新放盤即趕睇樓！荃灣兩房7小時速沽
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樂悠居兩房減價30萬元易手。(資料圖片)

樓市暢旺，放盤一般快速獲承接。中原地產荃灣綠楊分行B組分行經理王春江表示，荃灣樂悠居中層01室，實用面積約424方呎，兩房間隔，向西南，可享小海景。原叫價760萬元，業主日前下午放盤，有買家得知有新放盤，立即趕往睇樓，見單位內櫳企理，即場洽購，議價後業主願減30萬元，最終放盤僅7小時便沽出，成交價730萬元，折合實用呎價約17,217元。

買家為換樓客，睇樓一段時間，終遇上合意放盤，立即議價入市。原業主於2008年5月以230元購入單位，持貨13年轉售，帳面獲利500萬元，單位期內升值約2.2倍。

嘉湖山莊本月成交較上月飆升近五成

中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，白居二搶盤潮逐漸減退，近期嘉湖山莊睇樓量及成交已回復正常，加上同區新盤開售在即，買家怕遲買會貴，紛紛加速入市決定。屋苑本月累錄47宗買賣成交，較上月32宗升近50%，平均實用呎價約11,612元，按月微跌0.7%。

嘉湖山莊麗湖居8座高層A室，實用面積約635方呎，三房套房間隔，向東，景致開揚，獲用家以693.8萬元承接，折合實用呎價約10,926元。據悉，原業主於2009年9月以161萬元買入單位，持貨12年轉售，帳面獲利532.8萬元或約3.3倍。

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嘉湖山莊本月平均實用呎價約11,612元，按月微跌0.7%。(資料圖片)

見古洞地皮高價成交 上水天巒單號屋零議價轉手

利嘉閣地產皇牌屋苑牽晴間分行(B組)市務經理黃毓文透露，上水天巒蒙特勒大道單號屋，實用面積約1,576方呎，為三房三套連工人房套間隔，以2,300萬元零議價成交，折合實用面積呎價約14,594元。

原業主以公司股權轉讓形式沽出物業，買家購入單位自住，鍾情屋苑居住環境舒適，價錢吸引，見古洞地皮創高價成交，遂加快步伐入市。據了解，原業主約於2011年12月以約2,033.6萬元購入物業，持貨約10年，現轉手帳面獲利約266.4萬元，物業期內升值約13%。上述為天巒本月至今首宗二手成交個案，現時約有60個放盤提供，最低入場費由2,200萬元起。

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天巒現時約有60個放盤提供，最低入場費由2,200萬元起。(陳奕釗攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜得知有新放盤即趕睇樓！荃灣兩房7小時速沽-278079
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