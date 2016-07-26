樓市故事｜得知有新放盤即趕睇樓！荃灣兩房7小時速沽

樓市暢旺，放盤一般快速獲承接。中原地產荃灣綠楊分行B組分行經理王春江表示，荃灣樂悠居中層01室，實用面積約424方呎，兩房間隔，向西南，可享小海景。原叫價760萬元，業主日前下午放盤，有買家得知有新放盤，立即趕往睇樓，見單位內櫳企理，即場洽購，議價後業主願減30萬元，最終放盤僅7小時便沽出，成交價730萬元，折合實用呎價約17,217元。
買家為換樓客，睇樓一段時間，終遇上合意放盤，立即議價入市。原業主於2008年5月以230元購入單位，持貨13年轉售，帳面獲利500萬元，單位期內升值約2.2倍。
嘉湖山莊本月成交較上月飆升近五成
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，白居二搶盤潮逐漸減退，近期嘉湖山莊睇樓量及成交已回復正常，加上同區新盤開售在即，買家怕遲買會貴，紛紛加速入市決定。屋苑本月累錄47宗買賣成交，較上月32宗升近50%，平均實用呎價約11,612元，按月微跌0.7%。
嘉湖山莊麗湖居8座高層A室，實用面積約635方呎，三房套房間隔，向東，景致開揚，獲用家以693.8萬元承接，折合實用呎價約10,926元。據悉，原業主於2009年9月以161萬元買入單位，持貨12年轉售，帳面獲利532.8萬元或約3.3倍。
見古洞地皮高價成交 上水天巒單號屋零議價轉手
利嘉閣地產皇牌屋苑牽晴間分行(B組)市務經理黃毓文透露，上水天巒蒙特勒大道單號屋，實用面積約1,576方呎，為三房三套連工人房套間隔，以2,300萬元零議價成交，折合實用面積呎價約14,594元。
原業主以公司股權轉讓形式沽出物業，買家購入單位自住，鍾情屋苑居住環境舒適，價錢吸引，見古洞地皮創高價成交，遂加快步伐入市。據了解，原業主約於2011年12月以約2,033.6萬元購入物業，持貨約10年，現轉手帳面獲利約266.4萬元，物業期內升值約13%。上述為天巒本月至今首宗二手成交個案，現時約有60個放盤提供，最低入場費由2,200萬元起。