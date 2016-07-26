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樓市故事｜換樓客凌晨簽約買康城樓！施政報告更信樓價向上
4 小時前
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樓市樓價二手換樓凌晨簽約日出康城將軍澳施政報告領都
樓市故事｜換樓客凌晨簽約買康城樓！施政報告更信樓價向上
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日出康城領都目前約有210個單位放售，最低入場價由870萬元起。(陳奕釗攝)

《施政報告》出爐後，樓市反應正面，有買家認為樓價會繼續向上，於凌晨1點終拍板入市。

利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇表示，將軍澳日出康城領都7座(左翼)低層C室，實用面積約730方呎，採三房套連儲物室間隔，可望東南全山景，以953萬元易手，折合實用面積呎價約13,055元。

蔡庭勇透露，買家為區內換樓客，《施政報告》出台後心知樓市會一直向上，與業主經過多日洽談後，於凌晨1點終拍板，在該單位一小時內簽約購入，可見買樓決心非常大。

據了解，原業主於2009年12月以約434.8萬元購入單位，持貨至今約12年，現轉手帳面獲利約518.2萬元，物業期內升值約1.2倍。

蔡庭勇補充，上述為屋苑本月至今第三宗二手成交個案，屋苑目前約有210個單位放售，最低入場價由870萬元起。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜換樓客凌晨簽約買康城樓！施政報告更信樓價向上-288088
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