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樓市故事｜換樓客為BB 考慮半日即買康城三房
1 小時前
樓市故事｜換樓客為BB 考慮半日即買康城三房
將軍澳日出康城區即將有新盤開售，附近屋苑二手放盤受到買家追捧。當中日出康城領峯連錄三房單位成交，有換樓客為孩子出生作準備，考慮半日即入市。
單位裝修吸引 擁高層山景
利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇表示，日出康城領峯8座(左翼)高層C室，實用面積約677方呎，採三房套間隔，外望享永久山景，以960萬元易手，折合實用面積呎價約14,180元。
買家是同區換樓客，由於小朋友出世，故要為換樓作準備，見上述單位裝修十分吸引，且享有高層山景，故預約睇樓。新買家對於康城非常熟悉，鍾情屋苑環境，連接大型商場，而且步行至地鐵站只需幾分鐘，視察單位後，經半日考慮各種因素，包括價錢、景觀、層數、裝修等均符合要求，便隨即決定拍板承接單位。
據了解，原業主於2017年11月以約818萬元購入單位，持貨約4年，現轉手帳面獲利約142萬元或17%離場。蔡庭勇補充，屋苑現時約有200個單位放售，最低入場價由890萬元起。
高層減價70萬易主
另外，同屋苑另一高層三房套單位錄減價後獲承接。中原地產將軍澳都會駅第二分行B組分行經理家安指，單位為8座高層RC室，實用面積約654方呎，座向北方，享開揚翠綠山景。最初叫價980萬元，議價後減70萬元或約7%，以910萬元沽出，折合實用呎價約13,914元。
新買家為外區客，鍾情單位景觀開揚，間隔廳房分明，議價後即拍板入市自用。據悉，原業主於2009年12月以407.2萬元購入單位，持貨12年，現轉手帳面賺502.8萬元或約1.2倍離場。
朱家安補充，日出康城2期領都、領峯及領凱本月至今合共錄約8宗成交，平均實用呎價約13,530元，交投平穩。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜換樓客為bb-考慮半日即買康城三房-290406