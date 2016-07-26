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樓市故事｜新加坡回流定居 隔離後即入市粉嶺兩房
7 小時前
樓市故事｜新加坡回流定居 隔離後即入市粉嶺兩房
雖然近期不少港人移民，但亦有從外地回流定居，粉嶺有兩房單位有買家隔離期滿後，即日睇樓入市。
世紀21奇豐粉嶺中心分行高級客戶經理周晉廷表示，粉嶺中心C座高層01室，實用面積約468方呎，兩房間隔，望開揚山景。單位放盤兩個月，原叫價620萬元，最終以590萬元沽出，實用面積呎價約12,607元。
新買家為新加坡回流定居，隔離期滿後即日睇樓，隨即購入上述心儀單位。原業主於2012年6月購入單位，當時作價286萬元，持貨9年至今沽售，帳面獲利304萬元，單位期內升值約1倍。
碧湖花園兩房550萬易手
至於同區其他兩房二手成交，中原地產粉嶺牽晴間分行經理呂學維指，碧湖花園本月至今暫錄約4宗成交，交投暢旺，屋苑5座高層G室，實用面積約400方呎，兩房間隔，議價後以550萬元易手，實用面積平均呎價約13,750元。原業主於2009年以135萬元購入單位，持貨12年，是次沽出單位獲利415萬元或約3.1倍離場。
外區客即睇即還價購牽晴間
利嘉閣地產皇牌屋苑粉嶺名都一行聯席董事郭敏輝稱，牽晴間9座高層D室，實用面積約385方呎，兩房間隔，外望高層園景。原叫價600萬元，經議價後減價7萬元，至593萬元沽出，折合實用面積呎價約15,403元。買家為外區客，因單位用作自住用途以及鍾情大型屋苑，所以即睇樓即還價，最終獲業主減價成交。據悉，原業主於2008年1月以約137.2萬元購入單位，持貨約13年，現轉手帳面賺約455.8萬元，物業大幅升值約3.3倍。
郭敏輝補充，屋苑現時約有6個單位放售，兩房至特色戶最低入場價為570萬元至1,200萬元起；而粉嶺區本月至今二手成交宗數暫為65宗。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜新加坡回流定居-隔離後即入市粉嶺兩房-277884