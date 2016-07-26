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樓市故事｜新加坡回流定居 隔離後即入市粉嶺兩房
7 小時前
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樓市樓價二手新加坡回流隔離粉嶺兩房粉嶺中心碧湖花園牽晴間減價
樓市故事｜新加坡回流定居 隔離後即入市粉嶺兩房
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粉嶺中心兩房9年升值約1倍。(資料圖片)

雖然近期不少港人移民，但亦有從外地回流定居，粉嶺有兩房單位有買家隔離期滿後，即日睇樓入市。

世紀21奇豐粉嶺中心分行高級客戶經理周晉廷表示，粉嶺中心C座高層01室，實用面積約468方呎，兩房間隔，望開揚山景。單位放盤兩個月，原叫價620萬元，最終以590萬元沽出，實用面積呎價約12,607元。

新買家為新加坡回流定居，隔離期滿後即日睇樓，隨即購入上述心儀單位。原業主於2012年6月購入單位，當時作價286萬元，持貨9年至今沽售，帳面獲利304萬元，單位期內升值約1倍。

碧湖花園兩房550萬易手

至於同區其他兩房二手成交，中原地產粉嶺牽晴間分行經理呂學維指，碧湖花園本月至今暫錄約4宗成交，交投暢旺，屋苑5座高層G室，實用面積約400方呎，兩房間隔，議價後以550萬元易手，實用面積平均呎價約13,750元。原業主於2009年以135萬元購入單位，持貨12年，是次沽出單位獲利415萬元或約3.1倍離場。

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碧湖花園本月至今暫錄約4宗成交。(資料圖片)

外區客即睇即還價購牽晴間

利嘉閣地產皇牌屋苑粉嶺名都一行聯席董事郭敏輝稱，牽晴間9座高層D室，實用面積約385方呎，兩房間隔，外望高層園景。原叫價600萬元，經議價後減價7萬元，至593萬元沽出，折合實用面積呎價約15,403元。買家為外區客，因單位用作自住用途以及鍾情大型屋苑，所以即睇樓即還價，最終獲業主減價成交。據悉，原業主於2008年1月以約137.2萬元購入單位，持貨約13年，現轉手帳面賺約455.8萬元，物業大幅升值約3.3倍。

郭敏輝補充，屋苑現時約有6個單位放售，兩房至特色戶最低入場價為570萬元至1,200萬元起；而粉嶺區本月至今二手成交宗數暫為65宗。

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牽晴間現時約有6個單位放售，兩房至特色戶最低入場價為570萬元至1,200萬元起。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜新加坡回流定居-隔離後即入市粉嶺兩房-277884
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