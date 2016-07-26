樓市故事｜新界呢區受捧！換樓客沽市區樓斥970萬買三房

受惠北部都會區及基建發展，新界西屋苑受買家追捧，近日屯門區二手交投持續加快，有換樓客沽市區樓斥970萬元入手三房單位；亦連錄上車客入市個案。
換樓客沽九龍兩房升級
中原地產屯門分區營業經理鍾宏遠表示，卓爾居單日連錄2宗成交，其中6座低層F室，實用面積約706方呎，三房套房間隔。原叫價1,000萬元，議價後減30萬元，以970萬元成交，折合實用呎價約13,739元。買家為換樓客，原居於九龍，由於看好屯門區基建前景，加上可受惠北部都會區發展，遂沽出市區兩房單位，遷入屯門，鍾情卓爾居鄰近鐵路站，位置方便，間隔實用，加上家人亦居於附近，一睇即中，議價後立即入市。
原業主於2007年3月以239萬元買入單位，持貨14年轉售，帳面獲利731萬元，單位期內升值約3.1倍。
上車客議價10%即睇即買兩房
中原地產屯門分區營業經理鍾宏遠指，美樂花園9座低層E室，實用面積約589方呎，兩房間隔。原叫價600萬元，日前八號風球除下，獲買家即睇即買，議價後大減62萬元或約10.3%，至538萬元易手，折合實用呎價約9,134元。
鍾宏遠續指，上址廳大房大，間隔實用。買家為上車客，原本於東涌租樓，最近被業主加租，遂由租轉買，有感屯門區未來發展前景亮麗，目前樓價低水，快速決定遷入。
原業主於2013年1月以286萬元買入單位，持貨8年，現轉手帳面賺252萬元，單位期內升值約88%。
長情業主帳賺逾4倍沽兩房
中原地產屯門卓爾居分行經理葉津榮透露，翠林花園B座低層1室，實用面積約330方呎，兩房間隔，裝修普通，景致開揚。原叫價470萬元，經議價後減價20萬元，以450萬沽出，折合實用呎價約13,636元。買家為外區上車客，認為新界西北未來發展潛力龐大，遂鎖定低息加快置業步伐，屬意翠林花園鄰近西鐵站，位置方便，上址難得可樓睇，雖然裝修一般，但有較大的議價空間，怕遲買會貴，「翻睇」一次隨即拍板承接。
原業主於1994年5月以83萬元買入單位，持貨27年轉售，帳面獲利367萬元或約4.4倍離場。
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