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樓市故事｜東涌海景戶吸引！業主減價割愛
14 小時前
樓市故事｜東涌海景戶吸引！業主減價割愛
市場氣氛持續正面，買家積極入市。中原地產東涌映灣園分行經理曹嘉華表示，東涌區於剛過去的周末共錄得6宗買賣成交，包括2宗逾千萬元大額成交。
昇薈9座極高層A室，實用面積約1,196方呎，三房套房連儲物房間隔，因層數夠高，景致可越過前方屋苑，享機場全海景。原叫價1,850萬元，由於同類單位向來罕有放盤，上址內櫳亦企理，迅速吸引換樓客洽購，業主見買家具誠意，決定亦爽快，故願意減價割愛，最終減價70萬元或近4%，以1,780萬元沽出，折合實用呎價約14,883元。原業主於2015年4月以1,044.648萬元一手購入單位，持貨6年，帳面獲利735.352萬元或約70%。
上車客議價11萬承接東環兩房
另外，鄰近的東環亦錄上車客入市個案。中原地產東涌藍天海岸第二分行資深分區營業經理陳偉業稱，單位為6A座高層5室，實用面積約463方呎，兩房間隔，向東北，享開揚海景。原叫價750萬元，獲年輕外區上車客垂青洽購，累減11萬元，至739萬元成交，折合實用呎價約15,961元。新買家鍾情東環樓齡新，樓價相宜，有感上址內櫳企理，海景吸引，迅速決定承接。原業主於2015年2月以573.3萬元一手買入單位，持貨6年半轉售，帳面賺165.7萬元或約29%。
陳偉業續稱，東環本月成交保持活躍，上半月共錄得12宗成交，平均實用呎價約15,500元，料全月成交量有望追平上月22宗的紀錄。至於東涌區本月二手成交靠穩造好，上半月累錄39宗買賣成交。
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