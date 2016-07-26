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樓市故事｜業主加價不成 準新人還價終圓置業夢
2 小時前
樓市故事｜業主加價不成 準新人還價終圓置業夢
買家積極覓盤，市場有準新人用3個月時間，更獲業主減價，成功還價購入新淨裝修兩房單位。
中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，新葵芳花園錄得本月首宗成交，單位為C座中高層4室，實用面積約400方呎，兩房間隔。業主於上月28日放盤，開價700萬元，但隨即上調叫價至718萬元，當時兩個焦點新盤仍未開價，但近日市場有細新盤以入場價低見388萬元作招徠，吸走不少購買力，加上股票市場波動，業主遂降價求售，議價後最終以688萬元成交，折合實用呎價約17,200元。
買家為一對準新人，覓盤已3個月，見上址附連約兩年新淨裝修，心動下立即還價至683萬元洽購，而業主見有年青人欣賞其單位，為助其圓置業夢，決定減價割愛，最終以688萬元「友情價」沽出。按原業主於1996年3月以188萬元買入價計，持貨25年轉售，帳面獲利500萬元，單位期內升值約2.7倍。
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