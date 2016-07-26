地產
樓市故事｜業主專程由海外回港！賣港島鳳凰樓新裝修戶
1 小時前
樓市故事｜業主專程由海外回港！賣港島鳳凰樓新裝修戶
本港二手樓價處於高位調整期，有港島區業主選擇沽貨套現，更專程由海外回港賣樓。
康怡花園兩房賣955萬
利嘉閣地產皇牌屋苑逸樺園一行聯席董事吳玉蘭表示，鰂魚涌康怡花園P座鳳凰樓層單位，實用面積約466方呎，採兩房間隔，外望開揚景，以955萬元沽出，折合實用面積呎價約20,494元。
吳玉蘭透露，上述單位附有新裝修，而原業主專程由海外回港賣樓。據悉，原業主於2017年9月以約796萬元購入單位，持貨約4年，現轉手帳面獲利約159萬元，物業期內升值約20%。至於屋苑現時有233個單位放售，叫價由840萬元起。
康怡花園三房減70萬轉手
中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑指，康怡花園K座中層2室，實用面積約628方呎，三房間隔，向西南。原叫價1,188萬元，最終減價70萬元或近6%，以1,118萬元易手，折合平均實用呎價約17,803元。
原業主於2003年9月以215萬元買入單位，持貨18年，帳面大賺903萬元，單位期內升值約4.2倍。
嘉亨灣海景兩房4年升值近三成
利嘉閣地產皇牌屋苑嘉亨灣三行經理黃志佳透露，西灣河嘉亨灣1座中層E室，實用面積約493方呎，採兩房間隔，外望享鯉魚門海景，以1,250萬元沽出，折合實用面積呎價約25,355元。
據悉，原業主於2017年4月以約970萬元購入單位，持貨約4年，現轉手帳面獲利約280萬元，物業期內升值約29%。黃志佳補充，屋苑目前有約143個二手盤源提供，一房單位入場價由740萬元起。
樓市新聞：
被東涌吸引！新婚夫婦探朋友變擇居區內
昇悅居高層放盤僅6小時沽 四小龍上月成交急跌
新界二手旺 500幾萬兩房有乜揀？
將軍澳業主減價200萬 買家鍾情單位優點即拍板
馬鞍山沙田兩房現減價潮 三個月劈近1球
元朗減價盤搶手！業主滿3年蝕讓沽貨
90後獲父母幫俾首期 5XX萬買將軍澳兩房上車
業主移民減價賣樓 白居二買家漏夜落訂入市
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜業主專程由海外回港！賣港島鳳凰樓新裝修戶-291304