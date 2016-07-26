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樓市故事｜業主心急套現 低銀行估價逾兩成出貨
1 小時前
樓市故事｜業主心急套現 低銀行估價逾兩成出貨
樓價破頂後，部分二手買家不願追價，導致交投有所放緩，天后柏景臺有心急出貨的業主，不惜低銀行估價逾兩成沽貨套現。
中原豪宅北角半山資深區域營業董事陳家鴻透露，柏景臺2座低層B室，實用面積約1,128方呎，三房套間隔，坐享開揚維港海景。原業主心急套現，終以3,180萬元易手，成交價較銀行估價低約20%至25%，亦較市價低約10%，折合平均實用呎價約28,191元。
原業主於2012年8月以2,455萬元買入單位，持貨9年，帳面獲利725萬元，單位期內升值約30%。
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