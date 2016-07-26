地產
樓市故事｜業主想移民！上車客議價4%買內櫳企理兩房
58 分前
樓市故事｜業主想移民！上車客議價4%買內櫳企理兩房
二手交投轉旺，有業主因移民願意減價沽貨，上車客把握機會成功入手！利嘉閣地產皇牌屋苑葵青-葵涌廣場一行首席聯席董事陳志傑表示，葵涌新葵芳花園D座中層3室，實用面積約408方呎，採兩房間隔，向西北，望開揚市景。單位放盤近兩個月，原叫價680萬元，經議價後減價29.2萬元或約4.3%，獲區外上車客以650.8萬元承接，折合實用面積呎價約15,951元。
陳志傑補充，業主因想移民，故在6月份放盤，由於單位叫價合理，吸引不少潛在客戶約看。買家為區外上車客，經比較其他地產代理平台後，見此單位屬合理市價，且內櫳企理，便快速決定出價，最終達成交易。
據悉，原業主於2012年12月以約385萬元購入單位，持貨約9年，現轉手帳面獲利約265.8萬元或69%。
樓市新聞：上車恩物！320萬低市價入手私樓一房
樓市新聞：破頂潮到粉嶺同天后！九龍三房減85萬易主
樓市新聞：為仔女鋪路換樓！7球買港島名校區筍盤
樓市新聞：兩房樓價｜新東選擇多！最平5XX萬有交易
樓市新聞：超級低水！港島兩房實呎唔駛1.1萬
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜業主想移民！上車客議價4買內櫳企理兩房-281895