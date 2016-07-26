樓市故事｜業主減價助上車！年輕夫婦如願買將軍澳露台戶

樓價持續走高，上車客趕快入市，市場連錄多宗減價上車的二手成交。利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇表示，將軍澳蔚藍灣畔7座中層E室，實用面積約509方呎，採兩房設計，向東南。原開價910萬元，經議價後減價16萬元或近2%，以894萬元沽出，折合實用面積呎價約17,564元。
買家為年輕夫婦，早前看遍將軍澳有露台的私樓，惟仍未能找到心儀單位，直至遇到上述屋苑，一睇即愛上，因屋苑位處港鐵坑口站上蓋，兩房實用並擁有一個大露台。翌日帶同家人翻睇單位，即於當晚馬上決定買入，隨即與業主議價，而業主也打算幫助買家上車，便決定減價放售。
據了解，原業主於2004年10月以約223萬元購入單位，持貨至今約17年，現轉手帳面獲利約671萬元，單位期內升值約3倍。至於蔚藍灣畔現時約有60個放盤，叫價由850萬元起。
上車客睇樓1年終購荃灣三房套
中原地產荃灣高級資深區域營業經理余俊文指，荃灣麗城花園本月成交偏靜，累錄7宗成交，較上月17宗減少約60%。主要因連月樓價急速上漲，現時普遍業主態度硬淨，議價空間有限，窒礙買家入市決定，令成交步伐明顯放緩。
麗城花園1期1座中層E室，實用面積約644方呎，三房套間隔。原叫價820萬元，因附有企理裝修，加上向山較清靜，吸引已睇樓一年的上車客承接，議價後共減25萬元或約3%，以795萬元成交，折合實用呎價約12,345元。據悉，原業主於1992年5月以198.8萬元買入單位，自住29年轉售，帳面獲利596.2萬元，單位期內升值約3倍。
奧柏．御峰開放式減30萬有承接
中原地產奧運站港灣豪庭分行經理袁仲榮稱，奧運站上車屋苑奧柏．御峰1座中低層F室，實用面積約283方呎，採開放式間隔，單位座向東北方，享單邊開揚景致。原開價575萬元，現降價30萬元或約5%，以545萬元易手，折合實用呎價約19,258元。
新買家為同區上車客，見單位內櫳簇新，可即買即住，議價後即決定承接上址自用。據了解，原業主於2017年7月以475萬元購入單位，現轉手帳面賺70萬元或約15%離場。