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樓市故事｜業主移民減價賣杏花邨 助買家可造高成數按揭
2 小時前
樓市故事｜業主移民減價賣杏花邨 助買家可造高成數按揭
買家為可承造高成數按揭，積極尋找樓價低於千萬元或以下放盤入市，即使業主原叫價超過千萬元，亦希望靠誠意打動能夠減價。杏花邨有即將移民的業主，最終將單位減至低於1,000萬元成交，助買家成功申請高成數按揭。
杏花邨高層山景戶減價半成轉手
中原杏花邨第二分行副分區營業經理鄭俊輝指，杏花邨46座高層6室，實用面積約645方呎，原則三房間隔，後改成一房間隔，附有露台，望開揚山景。原叫價1,050萬元，由於新買家希望申請高成數按揭，望樓價可低於1,000萬元。原業主見買家極具誠意，加上自己即將移民，最終願減52萬元或近5%，以998萬元獲用家承接，折合平均實用呎價約15,473元。
原業主於2010年以475萬元買入單位，持貨11年，帳面獲利523萬元，單位期內升值約1.1倍。
首置客入市匯景花園三房
市區千萬元或以下三房交投活躍，中原地產東九龍凱匯分行高級分行經理王能指，藍田匯景花園錄得本月首宗成交，單位為3座中層G室，實用面積約612方呎，採三房兩廳間隔，享內園景。最初開價975萬元，最終減價30萬元，以945萬元易手，折合實用呎價約15,441元。
新買家為首置客，鍾情幽靜內園景觀，議價後感造價合理即拍板入市自用。據了解，原業主於2013年1月以629.8萬元買入單位，持貨8年，現轉手帳面賺315.2萬元或約50%離場。
將軍澳廣場三房1000萬成交
中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇稱，將軍澳康城站大型新盤熱銷，區內二手交投略為放慢，相信要待新盤銷售進入尾聲，向隅客回流，二手交投才會回升。
將軍澳廣場2座中高層C室，實用面積約544方呎，採三房一廁間隔，另設儲物房，單位座向東北方，外望開揚運動場景，以1,000萬元沽出，折合實用呎價約18,382元。
據了解，原業主於2013年6月以566萬元買入單位，持貨8年，現沽貨帳面獲利434萬元或約77%離場。
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