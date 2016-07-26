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樓市故事｜業主移民減價賣樓 白居二買家漏夜落訂入市
1 小時前
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樓市故事｜業主移民減價賣樓 白居二買家漏夜落訂入市
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華明邨兩房放盤一年半，減至235萬元(居二市場價)獲承接。(資料圖片)

本港樓價高企下，公屋及居屋市場上的減價盤成買家入市目標。粉嶺有公屋業主因為移民，減價後即獲白居二買家漏夜落訂入市。

華明邨高層減10%轉手

世紀21奇豐物業粉嶺牽晴間區域經理陳偉康表示，粉嶺華明邨信明樓(2座)高層10室，實用面積約443方呎，兩房間隔，室內裝修企理。原叫價260萬元，放盤一年半，減價25萬元或約10%，獲同區白居二以235萬元(居二市場價)承接，實用面積呎價約5,305元。

據了解，原業主準備移民，故減價約10%，隨即白居二買家漏夜落訂促成交。原業主於2000年5月購入單位，當時作價15.5萬元(未補地價)，持貨逾21年至今轉售，帳面獲利219.5萬元，單位期內升值約14倍。

廣明苑高層綠表價525萬成交

世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良指，將軍澳居屋廣明苑廣昌閣(A座)高層16室，實用面積約634方呎，附有企理裝修。單位於7月放盤，原開價600萬元，累減75萬元或約12%，獲區外綠表買家以525萬元(居二市場價)承接，實用面積呎價約8,281元。

據了解，原業主早於1998年以約134萬元(已補地價)購入單位，持貨23年至今易手，帳面賺391萬元，單位期內升值約2.9倍。

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廣明苑高層單位減價75萬元沽出。(陳奕釗攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜業主移民減價賣樓-白居二買家漏夜落訂入市-290488
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