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樓市故事｜業主移民減逾50萬！兩房低市價轉手
1 小時前
樓市故事｜業主移民減逾50萬！兩房低市價轉手
市場上最新錄得一宗業主因移民急放盤減價個案，最終更以低市價沽出。
中原地產珀麗灣高級資深分區營業經理溫明峯表示，東涌珀麗灣27座高層C室，實用面積約574方呎，兩房間隔，向東，享園景及部分海景。原叫價750萬元，由於業主因移民急於賣樓，放盤一個多月，多次降價，最終累減52萬元或約7%，獲外區上車客以698萬元承接，折合實用呎價約12,160元，造價較市價低約5%。
原業主於2006年8月以242萬元買入單位，持貨15年，帳面獲利456萬元，單位期內升值近1.9倍。
溫明峯指，珀麗灣本月錄得20宗成交，較上月全月多2宗。最近市場觀望氣氛上升，部分業主叫價態度略為軟化，議價空間增至2%至3%。
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