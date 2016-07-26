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樓市故事｜業主移民賣樓！分支家庭議價成功4字頭入市
35 分前
樓市故事｜業主移民賣樓！分支家庭議價成功4字頭入市
市場接連錄得業主因移民放盤個案，當中有明賺實蝕，甚至要低市價出貨；而買家就趁機議價成功上車。
豐景園企裝472萬轉手
中原地產屯門時代廣場第一分行高級分行經理陳耀堂表示，屯門豐景園1座中層8室，實用面積約309方呎，原則兩房，現為一房間隔，裝修企理。原業主之前用作自住，因打算移居海外，所以剛滿三年限售期便賣樓。原叫價490萬元，議價後共減18萬元或約3.7%，以472萬元沽出，折合實用呎價約15,275元，屬市價。
買家為區內分支家庭，一直留意市況，見最近議價空間稍為增加，即加緊物色心水單位，見上址裝修企理，傢俬及電器齊全，樓價又符合預算，議價後立即拍板上車。原業主於2018年7月以466萬元買入單位，持貨3年，帳面微賺6萬元，若扣除佣金等雜費，料屬明賺實蝕個案。
珀麗灣大減52萬成交
中原地產珀麗灣高級資深分區營業經理溫明峯稱，珀麗灣27座高層C室，實用面積約574方呎，兩房間隔，向東，享園景及部分海景。原叫價750萬元，由於業主因移民急於賣樓，放盤一個多月，多次降價，最終累減52萬元或近7%，獲外區上車客以698萬元承接，折合實用呎價約12,160元，造價較市價低約5%。
原業主於2006年8月以242萬元買入單位，持貨15年，帳面獲利456萬元，單位期內升值近1.9倍。溫明峯續稱，珀麗灣本月錄得20宗成交，較上月全月多2宗。最近市場觀望氣氛上升，部分業主叫價態度略為軟化，議價空間增至2%至3%。
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