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樓市故事｜業主移民賣樓！分支家庭議價成功4字頭入市
35 分前
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樓市樓價二手業主移民分支家庭減價上車屯門豐景園明賺實蝕珀麗灣低市價
樓市故事｜業主移民賣樓！分支家庭議價成功4字頭入市
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豐景園原業主持貨3年帳面微賺6萬元，若扣除佣金等雜費，料屬明賺實蝕個案。(資料圖片)

市場接連錄得業主因移民放盤個案，當中有明賺實蝕，甚至要低市價出貨；而買家就趁機議價成功上車。

豐景園企裝472萬轉手

中原地產屯門時代廣場第一分行高級分行經理陳耀堂表示，屯門豐景園1座中層8室，實用面積約309方呎，原則兩房，現為一房間隔，裝修企理。原業主之前用作自住，因打算移居海外，所以剛滿三年限售期便賣樓。原叫價490萬元，議價後共減18萬元或約3.7%，以472萬元沽出，折合實用呎價約15,275元，屬市價。

買家為區內分支家庭，一直留意市況，見最近議價空間稍為增加，即加緊物色心水單位，見上址裝修企理，傢俬及電器齊全，樓價又符合預算，議價後立即拍板上車。原業主於2018年7月以466萬元買入單位，持貨3年，帳面微賺6萬元，若扣除佣金等雜費，料屬明賺實蝕個案。

珀麗灣大減52萬成交

中原地產珀麗灣高級資深分區營業經理溫明峯稱，珀麗灣27座高層C室，實用面積約574方呎，兩房間隔，向東，享園景及部分海景。原叫價750萬元，由於業主因移民急於賣樓，放盤一個多月，多次降價，最終累減52萬元或近7%，獲外區上車客以698萬元承接，折合實用呎價約12,160元，造價較市價低約5%。

原業主於2006年8月以242萬元買入單位，持貨15年，帳面獲利456萬元，單位期內升值近1.9倍。溫明峯續稱，珀麗灣本月錄得20宗成交，較上月全月多2宗。最近市場觀望氣氛上升，部分業主叫價態度略為軟化，議價空間增至2%至3%。

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珀麗灣本月錄得20宗成交，較上月全月多2宗。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜業主移民賣樓！分支家庭議價成功4字頭入市-286647
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