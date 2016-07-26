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樓市走勢｜沙田現二手減價潮 最勁劈價12%！
34 分前
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樓市走勢｜沙田現二手減價潮 最勁劈價12%！
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沙田第一城連錄兩宗減價成交個案。(陳奕釗攝)

樓市聚焦一手市場，部分心急沽貨的二手業主只好減價吸客。沙田區連錄數宗減價交投，當中有屋苑錄得劈價達12%個案。

沙田第一城中層減價80萬轉手

世紀21奇豐物業一城站分行高級分行經理李嘉文表示，沙田第一城37座中層G室，實用面積約304方呎，兩房改一房間隔，座向西北。單位放盤三個月，當時叫價650萬元，最終大減80萬元或約12.3%，以570萬元沽出，實用面積呎價約18,750元。

據了解，原業主於2017年7月購入單位，當時作價488.8萬元，持貨4年多至今沽售，帳面獲利81.2萬元或約17%離場。

高層放盤兩個月議價近6%

另外，世紀21奇豐物業第一城分行經理袁麗詩稱，沙田第一城29座高層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔。單位放盤兩個月，原叫價665萬元，最後以628萬元成交，累減37萬元或約5.6%，實用面積呎價約19,205元。

據了解，原業主於2018年5月購入單位，當時作價566萬元，持貨3年多至今沽售，帳面賺62萬元或約11%離場。

榕翠園三房1190萬成交

世紀21奇豐物業新界東豪宅分行助理區域營業董事周淑萍透露，榕翠園低層B室，實用面積約899方呎，屬三房套連工人房間隔，望開揚園景。物業放盤三個月，原開價1,250萬元，最終減價60萬元或近5%，以1,190萬元易手，實用面積呎價約13,237元。

據了解，原業主早於1997年4月以700萬元購入單位，持貨逾24年至今沽售，帳面獲利490萬元，單位期內升值約70%。

濱景花園三房呎售1.59

世紀21奇豐物業第一城分行經理袁麗詩表示，濱景花園2座低層C室，實用面積約544方呎，屬三房兩廳間隔，座向西北。單位放盤一星期，原叫價890萬元，減價25萬元後，至865萬元易主，實用面積呎價約15,901元。

據了解，原業主於2003年9月購入單位，當時作價138萬元，持貨18年至今將單位轉售，帳面賺727萬元，單位期內升值約5.3倍。

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濱景花園三房放盤一星期，減價至865萬元易主。(資料圖片)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜沙田現二手減價潮-最勁劈價12！-292301
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