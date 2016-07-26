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樓市故事｜減50萬再俾辣稅 將軍澳三房業主仍賺幾多？
3 小時前
樓市故事｜減50萬再俾辣稅 將軍澳三房業主仍賺幾多？
二手交投暢旺，將軍澳有三房業主即使減價及付額外印花稅(SSD)出貨，仍然能夠帳賺離場。
利嘉閣地產皇牌屋苑調景嶺分行(A組)經理黃金欽透露，峻瀅3座頂層單位，實用面積約758方呎，為三房套連儲物室間隔，外望開揚景。原叫價1,100萬元，經議價後減價50萬元或約4.5%，至1,050萬元交吉易手，折合實用面積呎價約13,852元。
據了解，原業主於2012年以聯名方式購入上述物業，及後於2019年其中一方透過內部轉讓購入餘下一半業權，單位成交價800萬元，是次沽出由於上述的一半業權持有期未滿3年，因此業主需支付該一半業權的額外印花稅(SSD)約52.5萬元，現轉手帳面仍獲利約197.5萬元或約25%。黃金欽指，屋苑現時約有97個放盤提供，最低入場價由760萬元起。
將軍澳本月暫錄371宗成交
中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳本月至今暫錄371宗二手成交，比上月同期的450宗略為放慢，其中將軍澳廣場本月暫錄成交22宗，平均實用呎價約17,877元。
將軍澳廣場1座中層C室，實用面積約429方呎，兩房間隔，單位座向西南方，享內園景，以812.5萬元沽出，折合實用呎價約18,939元。據了解，原業主於2011年7月以365萬元購入單位，持貨剛剛10年，現沽貨帳面賺447.5萬元或約1.2倍離場。
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