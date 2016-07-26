地產
樓市故事｜港人身處內地靠視像租樓 8500元有交易！
11 小時前
樓市故事｜港人身處內地靠視像租樓 8500元有交易！
現今科技發達，可透過視像睇樓以促成交易，市場最新錄得一宗港人身處內地，以視像睇樓形式承租屯門單位。
利嘉閣地產皇牌屋苑屯門置樂分行助理分區經理梁桂華表示，屯門麗寶大廈中低層E室，實用面積約238方呎，屬一房間隔，享東南景觀。原叫租8,800元，最終以8,500元租出，減價300元或約3.4%，折合實用面積呎租約36元。
先託親戚區內物色單位
梁桂華補充，租客為港人，現在內地工作，因子女在屯門區讀書，為免往返內地勞累，先叫親戚在區內物色單位，再視像睇樓，並一次交付半年租金。業主見租客有誠意，減價300元成交。
據悉，業主於2020年4月以約330萬元購入單位，現租出可享租金回報率約3.1厘。上述為屋苑本月首宗租賃成交個案，目前放盤量約2個，入場月租為9,000元。
樓市新聞：
1個原因！業主願減價9%助上車客買樓結婚
千萬內三房成交！面積最大956方呎
4球搵新界北兩房！業主求套現減價出貨
盡快上車！買家將貨就價3XX萬買細單位
貨比多區及新盤！買家回流二手入市低水屋苑
施政報告後信心提升！上車客入市態度轉積極
結婚置業！鰂魚涌靚裝兩房破頂價成交
知首期有限！屯門業主減價7%助買家圓置業夢
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜港人身處內地靠視像租樓-8500元有交易！-288660