Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
樓市故事｜為愛女住好啲！觀塘夫婦超預算入市將軍澳
31 分前
#Hashtags
樓市樓價二手觀塘夫婦將軍澳愛女減價CAPRI特色戶
樓市故事｜為愛女住好啲！觀塘夫婦超預算入市將軍澳
news-images
將軍澳廣場兩房減價6.2萬元成交。(陳奕釗攝)

近年頻頻有新盤推出的將軍澳，區內交通及配套陸續升級，居住環境日趨完善，亦吸引外區買家入市該區屋苑。

利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇表示，將軍澳廣場二期7座低層G室，實用面積約442方呎，採兩房設計，望園景，環境清幽。原開價760萬元，經議價後減價6.2萬元，以753.8萬元沽出，折合實用面積呎價約17,054元。買家為一對年輕夫婦，原與家人同居於觀塘，見將軍澳區發展比較完善，為能讓女兒有較好生活環境，於是開始在將軍澳區物色居所。雖然上述罕有筍盤的價錢稍為超出預算，但買家一看便愛上，因為屋苑附近設大型會所，樓下連接大型商場及港鐵站，交通方便，故買家馬上回家與家人商量一個晚上，第二天再與家人睇樓及與業主議價，以免錯過單位，業主也打算幫助年輕夫婦上車，故減價放售。

據了解，原業主於2016年6月以約495萬元購入單位，持貨至今約5年，現轉手帳面獲利約258.8萬元，單位期內升值約52%。

相關新聞：居屋樓價｜最多減價10%！白居二入市將軍澳三房

相關新聞：樓市故事｜減50萬再俾辣稅 將軍澳三房業主仍賺幾多？

相關新聞：二手破頂｜僅隔1日！將軍澳半新盤一房錄新高成交

CAPRI特色戶1645萬易手

另外，同區CAPRI亦錄得一宗特色戶成交。中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇指，CAPRI 5座低層平台特色戶，實用面積約745方呎，採三房套房間隔，另設儲物房，擁雙平台設計，享清靜內園景，以1,645萬元成交，折合實用呎價約22,081元。

據了解，原業主於2015年12月以1,013萬元買入單位，持貨近6年，現沽貨帳面獲利632萬元或約62%離場。

news-images
CAPRI低層平台特色戶折合實用呎價約22,081元。(陳奕釗攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜為愛女住好啲！觀塘夫婦超預算入市將軍澳-278517
#Hashtags
樓市樓價二手觀塘夫婦將軍澳愛女減價CAPRI特色戶

北角豪宅｜僅隔一周再錄蝕讓！業主3年損手349萬

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
北角豪宅｜僅隔一周再錄蝕讓！業主3年損手349萬
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多