地產
樓市故事｜為愛女住好啲！觀塘夫婦超預算入市將軍澳
31 分前
樓市故事｜為愛女住好啲！觀塘夫婦超預算入市將軍澳
近年頻頻有新盤推出的將軍澳，區內交通及配套陸續升級，居住環境日趨完善，亦吸引外區買家入市該區屋苑。
利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇表示，將軍澳廣場二期7座低層G室，實用面積約442方呎，採兩房設計，望園景，環境清幽。原開價760萬元，經議價後減價6.2萬元，以753.8萬元沽出，折合實用面積呎價約17,054元。買家為一對年輕夫婦，原與家人同居於觀塘，見將軍澳區發展比較完善，為能讓女兒有較好生活環境，於是開始在將軍澳區物色居所。雖然上述罕有筍盤的價錢稍為超出預算，但買家一看便愛上，因為屋苑附近設大型會所，樓下連接大型商場及港鐵站，交通方便，故買家馬上回家與家人商量一個晚上，第二天再與家人睇樓及與業主議價，以免錯過單位，業主也打算幫助年輕夫婦上車，故減價放售。
據了解，原業主於2016年6月以約495萬元購入單位，持貨至今約5年，現轉手帳面獲利約258.8萬元，單位期內升值約52%。
相關新聞：樓市故事｜減50萬再俾辣稅 將軍澳三房業主仍賺幾多？
CAPRI特色戶1645萬易手
另外，同區CAPRI亦錄得一宗特色戶成交。中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇指，CAPRI 5座低層平台特色戶，實用面積約745方呎，採三房套房間隔，另設儲物房，擁雙平台設計，享清靜內園景，以1,645萬元成交，折合實用呎價約22,081元。
據了解，原業主於2015年12月以1,013萬元買入單位，持貨近6年，現沽貨帳面獲利632萬元或約62%離場。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜為愛女住好啲！觀塘夫婦超預算入市將軍澳-278517