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樓市故事｜狠劈450萬沽港島兩房 乜原因令業主願咁做？
11 小時前
樓市故事｜狠劈450萬沽港島兩房 乜原因令業主願咁做？
二手市況回暖，部分急於套現的業主不惜大減價或低市價沽貨。有港島區兩房全煙花海景戶業主狠劈450萬元離場，到底咩原因願意作出調整？
中原地產北角城市分行區域營業董事林龍南透露，北角維港頌6座高層D室，實用面積約565方呎，兩房間隔，坐享全煙花海景。原叫價2,250萬元，但有見下層同類單位以1,780萬元成交，最終決定調整價錢，大減450萬元或約21%，以1,800萬元易手，折合平均實用呎價約31,858元。
林龍南指，買家屬於用家，鍾情單位屬全新，未曾有人入住。原業主於2017年5月以1,683.5萬元買入單位，持貨4年，帳面賺116.5萬元或約7%離場。
銀湖．天峰海景四房減百萬連車位成交
至於其他屋苑亦錄減價百萬元成交。世紀21奇豐物業雲海分行高級分行經理蔡蓓指，馬鞍山銀湖．天峰6座中層B室，實用面積約1,856方呎，屬四房雙套間隔，座向東北享海景。單位放盤4個月，原叫價3,250萬元，減價100萬元或約3%，至3,150萬元連車位沽出，實用面積呎價約16,972元。
據了解，原業主於2009年6月購入單位，當時作價1,875萬元，持貨12年多至今沽售，帳面大賺1,275萬元或約68%離場。
荃灣中心兩房低市價沽
另外，荃灣中心錄得本月首宗買賣成交，但屬低市價成交。中原地產荃灣荃景圍分行高級分行經理黃德純表示，單位為1座(廣州樓)低層C室，實用面積約354方呎，兩房間隔，樓景為主。原業主於9月底以480萬元放盤，本月初調低叫價至450萬元，最終再減24萬元，以426萬元沽出，累減54萬元或約11.3%，折合實用呎價約12,034元，較同類單位市價低約5%。
原業主於2014年8月以264萬元買入單位，持貨7年沽出，帳面獲利162萬元，單位期內升值61%。
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