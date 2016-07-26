地產
樓市故事｜當年50萬買美孚新邨兩房 現轉手大賺幾多？
8 小時前
樓市故事｜當年50萬買美孚新邨兩房 現轉手大賺幾多？
傳統藍籌屋苑美孚新邨，分8期發展，樓齡介乎約43至53年。最新有兩房長情業主選擇止賺離場，想當年以50萬元入市，依家轉手帳面獲利幾多呢？
利嘉閣地產皇牌屋苑西九龍曼克頓山分行助理分區董事陳鴻信表示，美孚新邨2期吉利徑4號中層C室，實用面積約626方呎，為兩房間隔，外望東南內園景觀。單位放盤一星期，以840萬元易主，折合實用面積呎價約13,419元。
陳鴻信透露，上述放盤為業主獨家委託，放盤一周内便極速成交。據了解，原業主約於1985年11月以約50萬元購入單位，持貨約36年，現轉手帳面賺約790萬元或近16倍。
美孚新邨現時約有19個放盤提供，目前放盤量440個，最低入場費由610萬元起。
高層兩房23年升值715萬
其實本月中屋苑亦錄長情業主套現離場，利嘉閣地產皇牌屋苑美孚萬事達分行B組高級市務經理黎子俊稱，美孚新邨8期百老匯街118號高層D室，實用面積約674方呎，兩房間隔，外望開揚景，以915萬元沽出，折合實用面積呎價約13,576元。
據悉，原業主於1998年6月以約200萬元購入單位，持貨約23年，現轉手帳面獲利約715萬元，物業期內升值約3.6倍。
樓市新聞：
半新盤三房同樣持貨6年 將軍澳跑贏呢區！
新盤向隅客回流二手 即睇即議價買三房
減價盤極速消化！「鳳凰樓」海景三房中高價沽
曼翹開放式示範單位 首批折實400萬有找
上車客入市要快！代理通知心儀單位樓下有減價翌日即買
董建華1.6億首置嘉慧園 租客變業主
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜當年50萬買美孚新邨兩房-現轉手大賺幾多？-284961