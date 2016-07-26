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樓市故事｜睇圖已吸引！港島上車客睇樓後一日即入市
7 小時前
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樓市樓價二手圖片港島上車睇樓將軍澳坑口頌明苑旺角富榮花園減價白居二青衣長安邨年輕夫婦
樓市故事｜睇圖已吸引！港島上車客睇樓後一日即入市
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頌明苑自由市場現約有5個放盤提供，叫價由740萬元起。(資料圖片)

上車客近期積極出動睇樓，當中在居屋或公屋市場尋寶。有港島客睇到將軍澳一個居屋單位圖片後即被吸引，最終睇樓後一日拍板買入做業主；另有年輕夫婦極速拍板入市青衣公屋。

頌明苑兩房呎價1.5

利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇表示，將軍澳坑口頌明苑E座高層6室，實用面積約401方呎，採兩房間隔，外望內園景，以自由價603.9萬元獲外區客承接，折合實用面積呎價約15,060元。

買家為港島區上車客，由於希望轉換新環境，透過利嘉閣真盤源網站看到單位的圖片深深吸引，遂立刻預約睇樓。買家青睞屋苑附近生活配套齊全，除連接大型商場外，距離港鐵坑口站更只需1分鐘步程，交通非常便捷，在視察單位一日後，隨即決定拍板買入單位「上車」。

據了解，原業主於2006年8月以約126萬元(已補地價)購入單位，持貨約15年，現轉手帳面獲利約477.9萬元，物業期內升值約3.8倍。蔡庭勇補充，上述為頌明苑本月首宗二手成交個案，自由市場現約有5個放盤提供，叫價由740萬元起。

白居二客承接富榮花園兩房

中原地產奧運站利奧坊曉岸分行經理曾文慧指，旺角富榮花園2座高層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，單位座向正南方，可享開揚市景。原開價568萬元即獲買家洽購，最終以綠表價560萬元成交，折合實用呎價約12,993元。新買家為白居二客，鍾情單位位處高層，議價後感合理即拍板承接上車。

據了解，原業主於1998年3月以188.41萬元買入單位，當時單位未補地價，持貨23年，現轉手帳面獲利371.59萬元或近2倍離場。

年輕夫婦睇樓2日極速拍板入市青衣公屋

中原地產青衣城第三分行高級資深分區營業經理黃俊傑稱，青衣長安邨安洋樓(2座)低層7室，實用面積約443方呎，現為一房間隔，綠表市場叫價360萬元，放盤約兩個月，終減價43.2萬元或約12%，至316.8萬元沽出，折合實用呎價約7,151元。

買家為一對年輕夫婦，心儀物業位置方便，鄰近港鐵站及商場、街市，加上銀碼符合承造高成數按揭的條件，見近日成交加快，怕遲買會貴，睇樓兩日火速決定購入單位。

原業主於2005年7月以29.38萬元綠表價買入單位，持貨16年轉售，帳面獲利287.42萬元，單位期內升值近10倍。

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富榮花園兩房議價後獲白居二客承接。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜睇圖已吸引！港島上車客睇樓後一日即入市-289322
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