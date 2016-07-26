樓市故事｜睇圖已吸引！港島上車客睇樓後一日即入市

上車客近期積極出動睇樓，當中在居屋或公屋市場尋寶。有港島客睇到將軍澳一個居屋單位圖片後即被吸引，最終睇樓後一日拍板買入做業主；另有年輕夫婦極速拍板入市青衣公屋。
頌明苑兩房呎價1.5萬
利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇表示，將軍澳坑口頌明苑E座高層6室，實用面積約401方呎，採兩房間隔，外望內園景，以自由價603.9萬元獲外區客承接，折合實用面積呎價約15,060元。
買家為港島區上車客，由於希望轉換新環境，透過利嘉閣真盤源網站看到單位的圖片深深吸引，遂立刻預約睇樓。買家青睞屋苑附近生活配套齊全，除連接大型商場外，距離港鐵坑口站更只需1分鐘步程，交通非常便捷，在視察單位一日後，隨即決定拍板買入單位「上車」。
據了解，原業主於2006年8月以約126萬元(已補地價)購入單位，持貨約15年，現轉手帳面獲利約477.9萬元，物業期內升值約3.8倍。蔡庭勇補充，上述為頌明苑本月首宗二手成交個案，自由市場現約有5個放盤提供，叫價由740萬元起。
白居二客承接富榮花園兩房
中原地產奧運站利奧坊曉岸分行經理曾文慧指，旺角富榮花園2座高層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，單位座向正南方，可享開揚市景。原開價568萬元即獲買家洽購，最終以綠表價560萬元成交，折合實用呎價約12,993元。新買家為白居二客，鍾情單位位處高層，議價後感合理即拍板承接上車。
據了解，原業主於1998年3月以188.41萬元買入單位，當時單位未補地價，持貨23年，現轉手帳面獲利371.59萬元或近2倍離場。
年輕夫婦睇樓2日極速拍板入市青衣公屋
中原地產青衣城第三分行高級資深分區營業經理黃俊傑稱，青衣長安邨安洋樓(2座)低層7室，實用面積約443方呎，現為一房間隔，綠表市場叫價360萬元，放盤約兩個月，終減價43.2萬元或約12%，至316.8萬元沽出，折合實用呎價約7,151元。
買家為一對年輕夫婦，心儀物業位置方便，鄰近港鐵站及商場、街市，加上銀碼符合承造高成數按揭的條件，見近日成交加快，怕遲買會貴，睇樓兩日火速決定購入單位。
原業主於2005年7月以29.38萬元綠表價買入單位，持貨16年轉售，帳面獲利287.42萬元，單位期內升值近10倍。
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