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樓市故事｜租客唔想再幫人供樓！做足功課購九龍半新盤
1 小時前
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樓市樓價二手租客幫人供樓做足功課九龍半新盤深水埗喜居業主上車減價
樓市故事｜租客唔想再幫人供樓！做足功課購九龍半新盤
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喜居兩房減至566.8萬元沽出。(資料圖片)

二手樓價處於高位，不過有租客眼見低息環境持續等因素，做足功課最終買入九龍半新盤做業主！

利嘉閣地產皇牌屋苑宇晴軒分行聯席董事何燕煌表示，深水埗喜居低層A室，實用面積約322方呎，兩房間隔，外望市區景及可遠眺山景。原叫價580萬元，經議價後減價13.2萬元或約2.3%，至566.8萬元沽出，折合實用面積呎價約17,602元。買家為深水埗同區租客，小朋友更於區內讀書，因見樓價長期穩步上揚，加上低息環境持續，認為與其幫人供樓，不如自置物業做業主。於是買家先從網上物色樓盤及做資料蒐集，了解區內物業價格，再鎖定目標，買家睇第二次樓後，見上述物業屬九龍市區，樓齡僅13年，且單位裝修約3年，便一錘定音購入單位。

據悉，原業主於2018年2月以約509萬元購入單位，持貨至今約3年，現轉手帳面僅賺約57.8萬元或11%。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜租客唔想再幫人供樓！做足功課購九龍半新盤-283749
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