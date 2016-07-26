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樓市故事｜租客唔想再幫人供樓！做足功課購九龍半新盤
1 小時前
樓市故事｜租客唔想再幫人供樓！做足功課購九龍半新盤
二手樓價處於高位，不過有租客眼見低息環境持續等因素，做足功課最終買入九龍半新盤做業主！
利嘉閣地產皇牌屋苑宇晴軒分行聯席董事何燕煌表示，深水埗喜居低層A室，實用面積約322方呎，兩房間隔，外望市區景及可遠眺山景。原叫價580萬元，經議價後減價13.2萬元或約2.3%，至566.8萬元沽出，折合實用面積呎價約17,602元。買家為深水埗同區租客，小朋友更於區內讀書，因見樓價長期穩步上揚，加上低息環境持續，認為與其幫人供樓，不如自置物業做業主。於是買家先從網上物色樓盤及做資料蒐集，了解區內物業價格，再鎖定目標，買家睇第二次樓後，見上述物業屬九龍市區，樓齡僅13年，且單位裝修約3年，便一錘定音購入單位。
據悉，原業主於2018年2月以約509萬元購入單位，持貨至今約3年，現轉手帳面僅賺約57.8萬元或11%。
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