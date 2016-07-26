樓市故事｜租賃活躍！業主承諾翻新單位即獲客無睇樓承租

近期租盤市場表現活躍，當中更出現租客無睇樓承租單位及創新高成交個案。
兆禧苑獲教師客無睇樓承租
利嘉閣地產皇牌屋苑屯門置樂分行助理分區經理梁桂華表示，屯門居屋兆禧苑E座高層14室，實用面積約415方呎，屬兩房間隔，享開揚景觀。原叫租10,500元，最終減價500元或近5%，至10,000元租出，折合實用面積呎租約24元。該租客為區內教師，急於9月前遷入單位。由於業主承諾翻新單位，租客沒有睇樓便立即決定承租。業主亦見租客一次交租半年，酌量減租成交。
據悉，業主於1996年11月，以約128萬元購入單位，現租出可享租金回報率約9.4厘。上述為屋苑本月首宗租賃成交個案，目前有兩個單位放租，入場價為9,500元。
Wetland Seasons Park兩房1.5萬元租出創新高
中原地產天水圍高級資深區域營業經理黃海指，天水圍新晉屋苑Wetland Seasons Park深得市場歡心，租賃成交活躍，屋苑23座高層B3室，實用面積約434方呎，兩房間隔。原叫租1.6萬元，議價後租客願意一筆過預繳一年租金，業主最終答應以1.5萬元租出，折合實用呎租34.6元，租金創屋苑兩房單位新高。租客為單身退休人士，鍾情屋苑屬全新樓，環境寫意清靜，會所設施亦多元化，快速決定租入上址。業主於2020年1月以約573萬元一手購入單位，現租出單位，租金回報約3.1厘。
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本地家庭租花都廣場兩房
中原地產粉嶺花都廣場分區營業經理洪文鋒透露，不少家庭客趁暑假搬屋，粉嶺花都廣場2座低層C室，實用面積約413方呎，兩房間隔，以12,500元獲承租，實用面積平均呎租約30.3元。新租客為本地家庭，見單位租金合理，決定租入單位自住。據了解，業主於2013年以288萬元購入單位，是次租出單位可享約5.2厘租金回報。
碧海藍天兩房放盤一周租出
利嘉閣地產皇牌屋苑宇晴軒分行聯席董事李啟昌表示，長沙灣碧海藍天2座高層E室，實用面積約510方呎，採兩房間隔，外望開揚景。單位放租約一星期，業主原叫租19,500元，經議價後減價1,000元或約5%，終以18,500元租出，折合實用面積呎租約36元。據悉，業主於2019年4月以約955萬元購入單位，現租出可享租金回報率約2.3厘。上述為同屋苑租客換單位，至於碧海藍天入場月租由18,000元起。