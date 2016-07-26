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樓市故事｜租轉買！長沙灣租客購區內兩房雙破頂
3 小時前
樓市故事｜租轉買！長沙灣租客購區內兩房雙破頂
樓市氣氛向好，二手市場不乏破頂成交。最新有租客決定入市做業主，更以「雙破頂」價買入區內兩房單位。
中原地產西九龍長沙灣喜盈分行高級分行經理吳家俊表示，長沙灣豐盛居D室，實用面積約503方呎，屬兩房間隔，擁西南開揚市景。最初開價950萬元，減價40萬元或約4.2%，至910萬元成交，創屋苑兩房歷史新高，折合實用呎價約18,091元，更創屋苑分層呎價新高。
吳家俊透露，新買家為同區租客，見近年區內樓價不跌反升，決定加快入市步伐，加上租住單位即將約滿，遂轉租為買，議價後即拍板承接上址作新居。
據了解，原業主於2010年7月以378萬元一手入市物業，持貨11年，現轉手帳面獲利532萬元或約1.4倍離場。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜租轉買！長沙灣租客購區內兩房雙破頂-289432