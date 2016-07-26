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樓市故事｜移民賣港島三房 3年慘蝕573萬
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樓市故事｜移民賣港島三房 3年慘蝕573萬
市場持續出現移民賣樓個案，但北角三房業主持貨3年剛滿額外印花稅(SSD)期，最終慘蝕達573萬元離場。
中原地產北角柏蔚山分行高級分區營業經理施長達指，北角柏蔚山1座中層F室，實用面積約906方呎，三房套間隔連工人套房，坐享內園景及池景。買賣雙方議價近一星期，最終因業主移民，願以2,200萬元易手，買家屬同區用家，折合平均實用呎價約24,283元。
以原業主於2018年6月以2,773萬元買入價計，持貨3年，現帳面蝕573萬元或近21%，若計及佣金等離費開支，料實際蝕幅將更大。
施長達透露，柏蔚山目前約有100個放盤，三房最平叫價2,090萬元起。
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