樓市故事｜結婚置業！鰂魚涌靚裝兩房破頂價成交

二手交投雖然放緩，但兩房單位承接力強勁，其中有買家以破頂價購入鰂魚涌靚裝兩房作為新婚之用，而有業主放盤兩個月，減價下成功沽貨。
康蕙花園高層908萬易主
利嘉閣地產皇牌屋苑逸樺園一行高級經理吳玉蘭表示，鰂魚涌康蕙花園2座高層E室，實用面積約423方呎，採兩房間隔，可眺望海景，以908萬元沽出，創屋苑兩房單位新高，折合實用面積呎價約21,466元。
吳玉蘭補充，買家為一對年輕買家，打算購入單位作為新婚之用，見單位景觀開揚，可眺望海景，以及全屋靚裝可以一買即住，不用再花時間及金錢裝修，故願意高於市價購入單位。
據悉，原業主於2018年8月以約796.8萬元購入單位，持貨3年，現轉手帳面獲利約111.2萬元或14%。康蕙花園本月首宗二手成交個案，屋苑現時有19個單位放售，叫價由878萬元起。
康澤花園高層呎價逾2.2萬
北角有兩房單位亦錄「9字頭」成交。世紀21北山地產高級客戶經理梁淑儀指，康澤花園D座高層03室，實用面積約419方呎，兩房間隔，座向北面，享少海景，獲區外首置客以950萬元承接，實用面積呎價約22,673元，屬市價水平。
據了解，原業主早於1993年11月以288萬元購入單位自住，持貨近28年至今沽出，帳面賺662萬元，單位期內升值約2.3倍。
碧海藍天低層放盤兩個月減價沽
若預算為900萬元以下，長沙灣「四小龍」有兩房單位以893萬元沽出。中原地產西九龍區副區域營業董事歐陽振邦稱，碧海藍天錄得本月首宗交投，單位為5座低層C室，實用面積約494方呎，兩房間隔，向東北，望內園景。8月開價930萬元放售，本月初調整叫價至900萬元即獲洽購，最終累減37萬元或約4%，以893萬元成交，折合實用呎價約18,077元。
新買家鍾情單位廳房分明，且擁清靜內園景，議價後即拍板入市自用。據了解，原業主於2010年5月以330萬元購入單位，持貨11年，是次轉手帳面獲利563萬元或約1.7倍離場。歐陽振邦續稱，「四小龍」本月交投偏靜，至今暫僅錄3宗成交。
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