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樓市故事｜經歷被截胡+封盤！年輕夫婦「學精」終上車
3 小時前
樓市故事｜經歷被截胡+封盤！年輕夫婦「學精」終上車
整體樓市氣氛暢旺，上車客見心儀放盤要「鬥快入市」，市場最新錄得一宗年輕夫婦汲取經驗後成功上車個案。
利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇表示，將軍澳日出康城2期A領都3座(右翼)中低層A室，實用面積約677方呎，採三房套設計。原開價930萬元，經議價後減價12萬元，以918萬元沽出，折合實用面積呎價約13,560元。
買家為一對年輕夫婦，過去一直集中物色約950萬元及向南的日出康城領都的三房單位，因價錢仍然符合承造高成數按揭。買家早前已看遍領都向南的單位，但仍未能成功上車，一是遇上業主突然封盤，或是被其他買家成功「截胡」。直至遇到上述單位，向西南且能享海景，在汲取過去睇樓的經驗後，決定當機立斷購入單位，幸好業主也打算幫助年輕夫婦上車，願意減價放售。
據了解，原業主於2009年8月，以約412.7萬元購入單位，持貨至今約12年，現轉手帳面獲利約505.3萬元，物業期內升值約1.2倍。至於屋苑本月暫錄約10宗二手成交，現時約有240個單位放售，叫價由780萬元起。
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