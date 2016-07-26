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樓市故事｜股市動盪嚇怕業主 多區三房減價平賣
55 分前
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樓市故事｜股市動盪嚇怕業主 多區三房減價平賣
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海濱南岸三房最新成交價較市價低5%。(資料圖片)

港股上月底一度急瀉逾千點，表現動盪，連帶業主對樓市信心亦受影響，紅磡及馬鞍山有劈價百萬沽貨成交。

中原地產黃埔第三分行副分區營業經理袁顯岸表示，紅磡海濱南岸7座低層G室，實用面積約593方呎，三房間隔，望內園景。原叫價1,138萬元，買家大膽還價，最終減價100萬元或近9%，以1,038萬元易手，折合平均實用呎價17,504元，成交價較市價低5%。同類單位上月曾以1,188萬元成交，即是次成交價低近13%。原業主於2018年2月以980萬元買入單位，持貨3年，帳面獲利58萬元，扣除手續費後平手離場。

黃埔花園造價一個月跌逾5%

袁顯岸指，黃埔花園9期9座中層A室，實用面積約771方呎，三房套間隔及工人房。業主7月叫價1,280萬元，最終減價80萬元或約6.3%，以1,200萬元沽出，折合平均實用呎價約15,564元。同類單位上月曾以1,270萬元成交，成交價跌超過5%。原業主於1998年5月以450萬元買入單位，持貨23年，帳面賺750萬元，單位期內升值近1.7倍。

嵐岸放盤1個月終易手

世紀21奇豐物業天宇海分行經理黃宗信稱，馬鞍山嵐岸5座中層G室，實用面積約831方呎，三房兩廳間隔。原叫價1,300萬元，放盤1個月，減價102萬或約8%，至1,198萬元沽出，實用面積呎價約14,416元。據了解，原業主於2013年6月購入單位，當時作價720萬元，持貨8年至今沽售，帳面獲利478萬元或約66%離場。

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黃埔花園三房上月曾以1,270萬元成交。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜股市動盪嚇怕業主-多區三房減價平賣-279949
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