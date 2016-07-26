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樓市故事｜被東涌吸引！新婚夫婦探朋友變擇居區內
2 小時前
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樓市樓價二手東涌新婚夫婦昇薈減價施政報告映灣園投資者即睇即買租金回報
樓市故事｜被東涌吸引！新婚夫婦探朋友變擇居區內
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昇薈樓齡僅6年，一房單位闊落實用，且設有傳統梗廚，為同區少有。(陳奕釗攝)

東涌區屋苑各有特色，其中樓齡較新的屋苑受買家追捧，有新婚夫婦早前到東涌探訪朋友，結果鎖定擇居區內，入市樓齡僅6年的昇薈。

新婚夫婦議價9%承接昇薈

中原地產東涌東環分行高級分行經理唐啟樂表示，《施政報告》後買家陸續恢復入市意欲，加上業主見成交少，普遍肯配合開門讓買家睇樓，近日成交氣氛逐步改善。東涌區上月共錄得47宗成交，按月回升約15%。

昇薈10座中層A室，實用面積約483方呎，一房間隔，享園景。原叫價780萬元，議價後大減72萬元或約9.2%，以708萬元成交，折合實用呎價約14,658元。買家為一對新婚夫婦，早前到東涌探訪朋友，被區內環境吸引，隨即鎖定擇居區內。昇薈因樓齡較新，一房單位闊落實用，且設有傳統梗廚，為同區少有，迅速拍板承接上址。

原業主於2013年12月以403.92萬元一手買入單位，持貨8年轉售，帳面獲利304.08萬元或約75%。

投資者即睇即買映灣園

中原地產東涌映灣園第三分行C組分行經理朱偉雄稱，映灣園10月成交量跌價升，共錄得8宗成交，按月減少約27%，平均實用呎價約12,680元，按月則升1.8%。

映灣園9座高層C室，實用面積約565方呎，兩房間隔，享翠綠山景。原叫價810萬元，業主見二手市況淡靜，降價至800萬元，成功獲買家洽購，議價後最終以780萬元沽出，累減30萬元或約3.7%，折合實用呎價約13,805元。

朱偉雄透露，成交單位高層光猛，景觀翠綠，且裝修時尚。買家看好後市，把握低息環境買樓作長線投資，參觀上址一睇即中，即場議價入市。參考同類單位市值月租約1.5至1.6萬元計，租金回報料逾2.3厘。

原業主於2014年7月以478萬元買入單位，持貨7年，帳面賺302萬元，單位期內升值約63%。

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映灣園10月成交量跌價升。(陳奕釗攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜被東涌吸引！新婚夫婦探朋友變擇居區內-291289
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