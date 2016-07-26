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樓市故事｜被東涌吸引！新婚夫婦探朋友變擇居區內
2 小時前
樓市故事｜被東涌吸引！新婚夫婦探朋友變擇居區內
東涌區屋苑各有特色，其中樓齡較新的屋苑受買家追捧，有新婚夫婦早前到東涌探訪朋友，結果鎖定擇居區內，入市樓齡僅6年的昇薈。
新婚夫婦議價9%承接昇薈
中原地產東涌東環分行高級分行經理唐啟樂表示，《施政報告》後買家陸續恢復入市意欲，加上業主見成交少，普遍肯配合開門讓買家睇樓，近日成交氣氛逐步改善。東涌區上月共錄得47宗成交，按月回升約15%。
昇薈10座中層A室，實用面積約483方呎，一房間隔，享園景。原叫價780萬元，議價後大減72萬元或約9.2%，以708萬元成交，折合實用呎價約14,658元。買家為一對新婚夫婦，早前到東涌探訪朋友，被區內環境吸引，隨即鎖定擇居區內。昇薈因樓齡較新，一房單位闊落實用，且設有傳統梗廚，為同區少有，迅速拍板承接上址。
原業主於2013年12月以403.92萬元一手買入單位，持貨8年轉售，帳面獲利304.08萬元或約75%。
投資者即睇即買映灣園
中原地產東涌映灣園第三分行C組分行經理朱偉雄稱，映灣園10月成交量跌價升，共錄得8宗成交，按月減少約27%，平均實用呎價約12,680元，按月則升1.8%。
映灣園9座高層C室，實用面積約565方呎，兩房間隔，享翠綠山景。原叫價810萬元，業主見二手市況淡靜，降價至800萬元，成功獲買家洽購，議價後最終以780萬元沽出，累減30萬元或約3.7%，折合實用呎價約13,805元。
朱偉雄透露，成交單位高層光猛，景觀翠綠，且裝修時尚。買家看好後市，把握低息環境買樓作長線投資，參觀上址一睇即中，即場議價入市。參考同類單位市值月租約1.5至1.6萬元計，租金回報料逾2.3厘。
原業主於2014年7月以478萬元買入單位，持貨7年，帳面賺302萬元，單位期內升值約63%。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜被東涌吸引！新婚夫婦探朋友變擇居區內-291289