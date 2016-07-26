樓市故事｜見做到林鄭PLAN！換樓客即睇即買九龍三房

受惠「林鄭PLAN」下，買家購入1,000萬元或以下物業可承造八成按揭，最新有換樓客成功還價即睇即買九龍區三房單位。
丰匯放盤一周易手
利嘉閣地產皇牌屋苑昇悅居分行聯席董事李啟昌表示，長沙灣丰匯2座中高層C室，實用面積約600方呎，採三房間隔，外望開揚街景。單位放盤約一星期，原叫價1,030萬，經議價後減價30.2萬元或近3%，至999.8萬元沽出，折合實用面積呎價約16,663元。買家為同區換樓客，見單位可以做「林鄭plan」，加上單位企理且位處高層，故即睇即買。
據悉，原業主於2014年4月，以約632萬元購入單位，持貨至今約7年，現轉手帳面獲利約367.8萬元，物業期內升值約58%。
海悅豪園劈價110萬沽出
至於將軍澳有業主放盤兩星期，最終累劈110萬元沽貨，造價較上述丰匯低之外，由於單位面積大約72方呎，呎價更低至1.4萬元水平。利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇透露，坑口海悅豪園1座低層G室，實用面積約672方呎，採三房套連儲物室間隔，景觀開揚。單位放盤約兩星期，原開價1,100萬元，終以990萬元沽出，累減110萬元或約10%，折合實用面積呎價約14,732元。買家心儀屋苑單位間隔四正，景觀開揚，於是約代理參觀單位，由睇樓到簽約僅花了約90分鐘。
據了解，原業主於2007年6月，以約308萬元購入單位，持貨至今約14年，現轉手帳面獲利約682萬元，物業升值約2.2倍。蔡庭勇補充，海悅豪園現時約有18個單位放售，叫價由765萬元起。
嵐岸呎售1.57萬
同樣千萬元以下預算，亦可於馬鞍山購入三房單位。中原地產馬鞍山迎海御峰分行區域營業經理胡耀祖指，嵐岸3座高層E室，實用面積約590方呎，三房間隔，以928萬元易手，實用平均呎價約15,729元。原業主於2007年以375萬元購入單位，持貨14年，是次沽出單位帳面賺約553萬元或1.5倍離場。
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