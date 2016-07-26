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樓市故事｜見屋苑交投急增！無得睇樓還價入市
29 分前
樓市故事｜見屋苑交投急增！無得睇樓還價入市
二手樓價破頂後，交投旺雖然有所放緩，但剛性需求下，「5球」水平屋苑放盤仍十分搶手，青衣錄得一宗買家無得睇樓仍決定入市個案。
利嘉閣地產皇牌屋苑青衣海欣花園分行經理梁均耀透露，翠怡花園9座中低層C室，實用面積約366方呎，採兩房間隔，向南，外望內園景。原開價600萬元，經議價後減價12萬元，以588萬元沽出，折合實用面積呎價約16,066元。買家透過該行真盤源網站認識代理並鎖定翠怡花園多時，見近期屋苑成交急增，在未能睇樓的情況下，買家仍決定購入單位，並立即與業主議價成交。
據悉，業主於2018年3月以約500萬元購入單位，持貨約3年，現轉手帳面獲利約88萬元或18%。至於屋苑現時約有34個放盤，最低入場價由550萬元起。
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