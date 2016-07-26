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樓市故事｜議價數小時成功減70萬！二手業主仍大賺離場
18 分前
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樓市樓價二手議價減價業主帳面獲利青衣翠怡花園東涌東環SSD額外印花稅
樓市故事｜議價數小時成功減70萬！二手業主仍大賺離場
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翠怡花園現時有約49個放盤提供，最低入場價由538萬元起。(資料圖片)

二手市場氣氛偏靜，部分業主叫價態度略為軟化，減價盤不乏承接。其中青衣有兩房議價數小時終減70萬元轉手，而上車客把握時機覓盤入市。

翠怡花園減至710萬成交

利嘉閣地產皇牌屋苑青衣海欣花園分行經理梁均耀表示，青衣翠怡花園10座低層D室，實用面積約448方呎，兩房間隔，外望市景。單位由9月初開始放盤，原開價780萬元，經議價後減價70萬元或約9%，至710萬元成交，折合實用面積呎價約15,848元。

梁均耀指，買賣雙方議價數小時後，終累減70萬元成交，而9月中旬屋苑同座中層D室以719萬元沽出。據了解，原業主於1994年10月以約213萬元購入單位，持貨至今約27年，現轉手帳面獲利約497萬元，物業期內升值約2.3倍。至於翠怡花園現時有約49個放盤提供，最低入場價由538萬元起。

東環高層SSD期滿即沽

相比之下，3年前入市的業主帳面只能微賺離場。中原地產東涌東環分行高級分行經理唐啟樂稱，東涌東環6B座高層1室，實用面積約484方呎，兩房套房間隔，享園景。原叫價748萬元，經議價後共減38萬元或約5%，以710萬元沽出，折合實用呎價約14,669元。買家為同區上車客，見近期二手成交量低迷，部分業主增加議價空間，即把握機會覓筍盤，鍾情東環樓齡新，上址屬高層，業主又肯減價，迅速拍板承接。

原業主於2018年5月以678萬元買入單位，持貨3年剛滿額外印花稅(SSD)期轉售，帳面僅賺32萬元或約5%。唐啟樂透露，東涌區本月暫錄得6宗買賣成交，當中東環及裕東苑各有2宗，暫時最多。

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東涌區本月暫錄得6宗買賣成交，當中東環佔2宗，暫時最多。(陳奕釗攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜議價數小時成功減70萬！二手業主仍大賺離場-287477
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