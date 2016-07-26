地產
樓市故事｜議價數小時成功減70萬！二手業主仍大賺離場
18 分前
樓市故事｜議價數小時成功減70萬！二手業主仍大賺離場
二手市場氣氛偏靜，部分業主叫價態度略為軟化，減價盤不乏承接。其中青衣有兩房議價數小時終減70萬元轉手，而上車客把握時機覓盤入市。
翠怡花園減至710萬成交
利嘉閣地產皇牌屋苑青衣海欣花園分行經理梁均耀表示，青衣翠怡花園10座低層D室，實用面積約448方呎，兩房間隔，外望市景。單位由9月初開始放盤，原開價780萬元，經議價後減價70萬元或約9%，至710萬元成交，折合實用面積呎價約15,848元。
梁均耀指，買賣雙方議價數小時後，終累減70萬元成交，而9月中旬屋苑同座中層D室以719萬元沽出。據了解，原業主於1994年10月以約213萬元購入單位，持貨至今約27年，現轉手帳面獲利約497萬元，物業期內升值約2.3倍。至於翠怡花園現時有約49個放盤提供，最低入場價由538萬元起。
東環高層SSD期滿即沽
相比之下，3年前入市的業主帳面只能微賺離場。中原地產東涌東環分行高級分行經理唐啟樂稱，東涌東環6B座高層1室，實用面積約484方呎，兩房套房間隔，享園景。原叫價748萬元，經議價後共減38萬元或約5%，以710萬元沽出，折合實用呎價約14,669元。買家為同區上車客，見近期二手成交量低迷，部分業主增加議價空間，即把握機會覓筍盤，鍾情東環樓齡新，上址屬高層，業主又肯減價，迅速拍板承接。
原業主於2018年5月以678萬元買入單位，持貨3年剛滿額外印花稅(SSD)期轉售，帳面僅賺32萬元或約5%。唐啟樂透露，東涌區本月暫錄得6宗買賣成交，當中東環及裕東苑各有2宗，暫時最多。
樓市新聞：
施政報告出籠前夕 二手業主先劈價蝕沽
中細碼單位受捧！荃灣一房880萬轉手
兩房租務成交旺 四小龍租金回報跑贏兩屋苑
業主普遍有價減 上車客新界尋寶做業主
破頂潮到青衣！單位南北對流享海景
劈價百萬出貨！青衣有份 呢區連錄兩宗
業主減價求售！兩房最平5XX萬成交
5球買445方呎兩房！企理裝修兼附名牌電器
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜議價數小時成功減70萬！二手業主仍大賺離場-287477