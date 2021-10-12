Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
樓市故事｜貨比多區及新盤！買家回流二手入市低水屋苑
2021-10-12
#Hashtags
樓市樓價二手貨比多區新盤低水青衣曉峰園減價銀禧花園
樓市故事｜貨比多區及新盤！買家回流二手入市低水屋苑
news-images
曉峰園兩房放盤約三個月減價沽出。(資料圖片)

置業屬人生一件大事，當然要做足功課。最新錄得一宗買家貨比多區及新盤後，最終回流二手市場入市。

曉峰園高層兩房減價沽

利嘉閣地產皇牌屋苑葵青-葵涌廣場一行高級分區經理陳志傑表示，青衣曉峰園2座高層F室，實用面積約546方呎，兩房間隔，向西南，外望內園景。單位放盤約三個月，原叫價800萬元，經議價後減價15萬元或近2%，至785萬元沽出，折合實用面積呎價約14,377元。

陳志傑補充，單位過去一直作自住用途，最近嘗試放賣，放盤後吸引不少人約睇。上述買家為外區客，已在多區物色單位多時，見該屋苑呎價低水且環境舒服，加上兩房呎數相對其他屋苑比較大和實用，故第一次睇樓後已感興趣，在比較近期火炭新盤後，最終決定回流二手入市，在議價數次後獲業主減價放售。

據悉，原業主於2009年6月以約238萬元購入單位，持貨約12年，現轉手帳面獲利約547萬元，物業期內升值約2.3倍。

銀禧花園兩房720萬易手

火炭區即將有新盤開售，區內二手屋苑亦有追捧。中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文指，銀禧花園4座中層A室，實用面積約506方呎，兩房間隔，以720萬元易手，實用面積呎價約14,229元。

據了解，原業主於2015年以498萬元購入單位，持貨6年，是次沽出單位帳面賺約222萬元或近45%離場。

樓市新聞：

施政報告後信心提升！上車客入市態度轉積極

三房成交活躍！美孚新邨頂層大減132萬

結婚置業！鰂魚涌靚裝兩房破頂價成交

知首期有限！屯門業主減價7%助買家圓置業夢

港島納米樓現蝕讓 業主4年損手幾多？

業主租金回報可觀！新界有兩房1萬有找

換樓客凌晨簽約買康城樓！施政報告更信樓價向上

新界西屋苑受捧！有業主臨場反價沽出

news-images
銀禧花園兩房實用面積呎價約14,229元。(蘇文傑攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜貨比多區及新盤！買家回流二手入市低水屋苑-288441
#Hashtags
樓市樓價二手貨比多區新盤低水青衣曉峰園減價銀禧花園
Am730

新盤銷情｜上水高爾夫．御苑頂層特色戶逾4139萬成交

洪水橋新盤｜低密度！#LYOS提供341伙 料下周上樓書

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
新盤銷情｜上水高爾夫．御苑頂層特色戶逾4139萬成交
Am730
Am730
洪水橋新盤｜低密度！#LYOS提供341伙 料下周上樓書
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多