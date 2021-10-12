地產
樓市故事｜貨比多區及新盤！買家回流二手入市低水屋苑
2021-10-12
樓市故事｜貨比多區及新盤！買家回流二手入市低水屋苑
置業屬人生一件大事，當然要做足功課。最新錄得一宗買家貨比多區及新盤後，最終回流二手市場入市。
曉峰園高層兩房減價沽
利嘉閣地產皇牌屋苑葵青-葵涌廣場一行高級分區經理陳志傑表示，青衣曉峰園2座高層F室，實用面積約546方呎，兩房間隔，向西南，外望內園景。單位放盤約三個月，原叫價800萬元，經議價後減價15萬元或近2%，至785萬元沽出，折合實用面積呎價約14,377元。
陳志傑補充，單位過去一直作自住用途，最近嘗試放賣，放盤後吸引不少人約睇。上述買家為外區客，已在多區物色單位多時，見該屋苑呎價低水且環境舒服，加上兩房呎數相對其他屋苑比較大和實用，故第一次睇樓後已感興趣，在比較近期火炭新盤後，最終決定回流二手入市，在議價數次後獲業主減價放售。
據悉，原業主於2009年6月以約238萬元購入單位，持貨約12年，現轉手帳面獲利約547萬元，物業期內升值約2.3倍。
銀禧花園兩房720萬易手
火炭區即將有新盤開售，區內二手屋苑亦有追捧。中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文指，銀禧花園4座中層A室，實用面積約506方呎，兩房間隔，以720萬元易手，實用面積呎價約14,229元。
據了解，原業主於2015年以498萬元購入單位，持貨6年，是次沽出單位帳面賺約222萬元或近45%離場。
樓市新聞：
施政報告後信心提升！上車客入市態度轉積極
三房成交活躍！美孚新邨頂層大減132萬
結婚置業！鰂魚涌靚裝兩房破頂價成交
知首期有限！屯門業主減價7%助買家圓置業夢
港島納米樓現蝕讓 業主4年損手幾多？
業主租金回報可觀！新界有兩房1萬有找
換樓客凌晨簽約買康城樓！施政報告更信樓價向上
新界西屋苑受捧！有業主臨場反價沽出
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜貨比多區及新盤！買家回流二手入市低水屋苑-288441