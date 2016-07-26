樓市故事｜買家貨比三區！睇中呢度升值潛力高

香港人消費精明，日常購物都會格價務求「買得抵」，更何況上車置業，就更加要搵多幾區比較！市場最新錄得一宗準新婚客，「貨比三區」後入市個案。
利嘉閣地產皇牌屋苑宇晴軒分行聯席董事何燕煌表示，長沙灣宇晴軒5座中層A室，實用面積約464方呎，兩房間隔，外望內園景，以883萬元易手，折合實用面積呎價約19,030元。買家準備置業結婚，已睇樓多月，並且在比較元朗、馬鞍山及西九龍後，最後揀選「四小龍」，原因是交通方便，區內潛力看高一線。
據悉，原業主於2003年9月以約180.6萬元購入單位，及後於2018年7月，其中一方透過內部轉讓購入餘下一半業權，單位成交價800萬元，現轉手帳面獲利約83萬元，物業期內升值約10%。
碧海藍天本月暫錄2宗成交
中原地產西九龍區副區域營業董事歐陽振邦稱，「四小龍」之一的碧海藍天本月至今暫錄約2宗成交，平均實用呎價約19,358元。
碧海藍天5座高層B室，實用面積約501方呎，兩房間隔，座向東北方，望內園及開揚市景。最初開價1,000萬元，放盤僅2日，即以985萬元沽出，減價15萬元或約1.5%，折合實用呎價約19,661元。據了解，原業主於2014年3月以586萬元購入單位，是次轉手帳面賺399萬元或約68%離場。
元朗及馬鞍山兩房「6球」水平
參考買家所睇的元朗及馬鞍山區，最新各錄得兩房交投個案，成交價及呎價均低於上述準新婚客所購入的單位，但單位實用面積較細。
利嘉閣地產元朗區分區董事黃永全指，元朗原築1座極低層E室，實用面積約449方呎，屬兩房間隔，外望向北街景。原開價630萬元，經議價後減價7萬元，至623萬元沽出，折合實用面積呎價約13,875元。據悉，原業主於2017年10月以475萬元購入單位，持貨約4年，現轉手帳面獲利約148萬元或約31%。黃永全補充，上述為原築8月至今首宗二手成交個案，屋苑現時約有25個單位放售，叫價由600萬元起。
中原地產馬鞍山迎海御峰分行區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山中心2座中層G室，實用面積約375方呎，兩房間隔，以647萬元易手，實用平均呎價約17,253元。原業主於2012年以277萬元購入單位，持貨9年，是次沽出單位帳面賺370萬元或約1.3倍離場。
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