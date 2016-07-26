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樓市故事｜買家貨比三區！睇中呢度升值潛力高
14 分前
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樓市樓價二手貨比三區準新婚客升值潛水長沙灣宇晴軒西九四小龍碧海藍天減價元朗馬鞍山原築馬鞍山中心兩房
樓市故事｜買家貨比三區！睇中呢度升值潛力高
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準新婚客最後揀選「四小龍」，原因是交通方便，區內潛力看高一線。(資料圖片)

香港人消費精明，日常購物都會格價務求「買得抵」，更何況上車置業，就更加要搵多幾區比較！市場最新錄得一宗準新婚客，「貨比三區」後入市個案。

利嘉閣地產皇牌屋苑宇晴軒分行聯席董事何燕煌表示，長沙灣宇晴軒5座中層A室，實用面積約464方呎，兩房間隔，外望內園景，以883萬元易手，折合實用面積呎價約19,030元。買家準備置業結婚，已睇樓多月，並且在比較元朗、馬鞍山及西九龍後，最後揀選「四小龍」，原因是交通方便，區內潛力看高一線。

據悉，原業主於2003年9月以約180.6萬元購入單位，及後於2018年7月，其中一方透過內部轉讓購入餘下一半業權，單位成交價800萬元，現轉手帳面獲利約83萬元，物業期內升值約10%。

碧海藍天本月暫錄2宗成交

中原地產西九龍區副區域營業董事歐陽振邦稱，「四小龍」之一的碧海藍天本月至今暫錄約2宗成交，平均實用呎價約19,358元。

碧海藍天5座高層B室，實用面積約501方呎，兩房間隔，座向東北方，望內園及開揚市景。最初開價1,000萬元，放盤僅2日，即以985萬元沽出，減價15萬元或約1.5%，折合實用呎價約19,661元。據了解，原業主於2014年3月以586萬元購入單位，是次轉手帳面賺399萬元或約68%離場。

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碧海藍天本月平均實用呎價約19,358元。(資料圖片)

元朗及馬鞍山兩房「6球」水平

參考買家所睇的元朗及馬鞍山區，最新各錄得兩房交投個案，成交價及呎價均低於上述準新婚客所購入的單位，但單位實用面積較細。

利嘉閣地產元朗區分區董事黃永全指，元朗原築1座極低層E室，實用面積約449方呎，屬兩房間隔，外望向北街景。原開價630萬元，經議價後減價7萬元，至623萬元沽出，折合實用面積呎價約13,875元。據悉，原業主於2017年10月以475萬元購入單位，持貨約4年，現轉手帳面獲利約148萬元或約31%。黃永全補充，上述為原築8月至今首宗二手成交個案，屋苑現時約有25個單位放售，叫價由600萬元起。

中原地產馬鞍山迎海御峰分行區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山中心2座中層G室，實用面積約375方呎，兩房間隔，以647萬元易手，實用平均呎價約17,253元。原業主於2012年以277萬元購入單位，持貨9年，是次沽出單位帳面賺370萬元或約1.3倍離場。

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原築現時約有25個單位放售，叫價由600萬元起。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜買家貨比三區！睇中呢度升值潛力高-279562
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