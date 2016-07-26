Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
樓市故事｜買家連環不幸事件！碧海藍天「撻訂貨」即日再售出
2 小時前
#Hashtags
樓市樓價二手買家連環不幸事件碧海藍天撻訂減價
樓市故事｜買家連環不幸事件！碧海藍天「撻訂貨」即日再售出
news-images
碧海藍天本月累錄6宗成交，現時約有80個單位放售，叫價由850萬元起。(資料圖片)

市場出現一宗連環「撻訂」個案，長沙灣碧海藍天有兩房單位上月底以950萬元沽出，但該買家因自身較早前賣出的物業被撻訂，令其新買入的上述單位結果要被逼撻訂，業主「殺訂」後即日重新放售單位，最終輕微減價售出。

利嘉閣地產皇牌屋苑碧海藍天分行助理分區經理邱家仁表示，碧海藍天5座高層C室，實用面積約499方呎，採兩房間隔，外望可享開揚市景。原開價950萬元，最後減價2萬元，至948萬元沽出，折合實用面積呎價約18,998元。

新買家為上車客，得知上述單位重售，立即睇樓拍板，最後減2萬元成交。據悉，原業主於2007年2月以約289.8萬元購入單位，持貨約14年，現轉手帳面獲利約658.2萬元，物業期內升值約2.3倍。

至於碧海藍天本月累錄6宗成交，現時約有80個單位放售，叫價由850萬元起。

今日樓市新聞：樓市故事｜股市動盪嚇怕業主 多區三房減價平賣

今日樓市新聞：租金走勢｜新界西率先返回去年高位 下個輪到邊區？

今日樓市新聞：新盤消息｜青衣薈藍再加推 折實均價逾2.3萬 周六開賣143伙

 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜買家連環不幸事件！碧海藍天「撻訂貨」即日再售出-279963
#Hashtags
樓市樓價二手買家連環不幸事件碧海藍天撻訂減價
Am730

今日樓市｜租盤搶手！太古城1日租出 白石角連環成交

樓市故事｜股市動盪嚇怕業主 多區三房減價平賣

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
今日樓市｜租盤搶手！太古城1日租出 白石角連環成交
Am730
Am730
樓市故事｜股市動盪嚇怕業主 多區三房減價平賣
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多