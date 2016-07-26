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樓市故事｜買家連環不幸事件！碧海藍天「撻訂貨」即日再售出
2 小時前
樓市故事｜買家連環不幸事件！碧海藍天「撻訂貨」即日再售出
市場出現一宗連環「撻訂」個案，長沙灣碧海藍天有兩房單位上月底以950萬元沽出，但該買家因自身較早前賣出的物業被撻訂，令其新買入的上述單位結果要被逼撻訂，業主「殺訂」後即日重新放售單位，最終輕微減價售出。
利嘉閣地產皇牌屋苑碧海藍天分行助理分區經理邱家仁表示，碧海藍天5座高層C室，實用面積約499方呎，採兩房間隔，外望可享開揚市景。原開價950萬元，最後減價2萬元，至948萬元沽出，折合實用面積呎價約18,998元。
新買家為上車客，得知上述單位重售，立即睇樓拍板，最後減2萬元成交。據悉，原業主於2007年2月以約289.8萬元購入單位，持貨約14年，現轉手帳面獲利約658.2萬元，物業期內升值約2.3倍。
至於碧海藍天本月累錄6宗成交，現時約有80個單位放售，叫價由850萬元起。
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