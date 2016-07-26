樓市故事｜賣樓賺咗先！業主變租客 預繳1年租物色新目標

本港樓價穩定向上，部分業主眼見手上物業有價有市，決定止賺套現，再物色單位入市，屯門有剛沽貨業主，願預繳一年租金，獲減價承租區內兩房單位。
利嘉閣地產皇牌屋苑屯門置樂分行助理分區經理梁桂華表示，屯門市廣場8座高層E室，實用面積約356方呎，兩房間隔，享開揚景觀。原叫租11,500元，最終減價500元或約4.3%，以11,000元租出，折合實用面積呎租約31元。租客原為區內業主，早前賣出單位鎖定利潤，現時先租地方暫住，繼續物色細單位作收租之用。業主亦見租客有誠意，預繳一年租金，酌量減租500元，以月租11,000元成交。
據悉，業主於2006年9月，以約86萬元購入上述單位，現租出可享租金回報率約15.3厘。上述為屋苑本月第3宗租賃成交個案，目前有10個單位放租，入場價為9,500元。
盛世三房套2.8萬租出
暑假一向是租賃旺季，大圍盛世租賃表現暢旺。中原地產大圍名城分行分區營業經理周偉航稱，屋苑3期盛世1座高層SA室，實用面積約688方呎，三房連套房間隔，以28,000元租出，實用平均呎租約40.7元。業主於2012年以733萬元購入單位，是次租出單位可享約4.6厘租金回報。
凱滙兩房租金回報2.1厘
利嘉閣地產皇牌屋苑凱滙分行市務經理梁錦機指，觀塘凱滙1座極高層M室，實用面積約590方呎，屬兩房間隔，以21,000元租出，折合實用面積呎租約36元。租客從事保險行業，業主則為長線投資者，對東九龍物業長線投資十分有心得。據悉，原業主於2018年12月以約1,191.6萬元購入單位，現租出可享租金回報率約2.1厘。
至於凱滙本月累錄6宗租賃成交，現時約有286個放盤，兩房單位月租由19,500元起。
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