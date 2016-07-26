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樓市故事｜遇業主反價！投資者照買 睇好升值潛力
5 小時前
樓市故事｜遇業主反價！投資者照買 睇好升值潛力
二手樓價指數成功破頂，「磚頭」受到投資者追捧，將軍澳日出康城以往樓價較為低水，但隨著生活及交通配套陸續改善，近期區內屋苑造價理想，升值潛力備受看好。
利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇表示，日出康城2期A領都3座(左翼)高層A室，實用面積約677方呎，採三房套設計，外望海景。原開價950萬元，及後業主反價10萬元，成功以960萬元沽出，折合實用面積呎價約14,180元。買家為外區投資家庭，購入單位作投資用途。
蔡庭勇透露，買家一看這個屋苑三房都有海景，而且間隔四方實用，不用15分鐘就已經出票，以免錯過單位，加上屋苑商場配套日漸齊全，樓下連接大型商場及地鐵站交通方便，故打算零議價以950萬元拍板承接，誰知業主反價10萬元，最終買家還是看中這區升值潛力高，願意追價購入。
據了解，原業主於2009年8月以約438.7萬元購入單位，持貨至今約12年，現轉手帳面獲利約521.3萬元，物業期內升值近1.2倍。至於屋苑本月暫錄約9宗二手成交，現時約有215個單位放售，叫價由780萬元起。
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