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樓市故事｜鍾情單位已大翻新！九龍改則三房650萬轉手
1 小時前
樓市故事｜鍾情單位已大翻新！九龍改則三房650萬轉手
以600萬元水平的預算入手三房單位，市場最新錄得一宗九龍區成交，單位更已大翻新，吸引買家議價後承接。
利嘉閣地產皇牌屋苑凱滙分行市務經理梁錦機表示，觀塘凱德大廈A座低層2室，實用面積約587方呎，原則兩房間隔，現改為三房間隔，外望街景。原開價680萬元，減價30萬元或約4.4%後，以650萬元成交，折合實用面積呎價約11,073元。屋苑地勢稍高，雖然上述單位屬較低樓層，但買家睇樓後，發現單位感覺猶如位處中層，且單位曾經大幅翻新，因此買家非常滿意。
據悉，原業主於2011年5月以約298萬元購入單位，持貨約10年，現轉手帳面獲利約352萬元，物業期內升值近1.2倍。梁錦機補充，屋苑現時約有2個單位放售，最低入場價由660萬元起。
新港城中層20年升值3.7倍
以相若預算，亦可於馬鞍山買入一個三房單位，雖然面積較上述單位少250方呎，但屋苑擁港鐵站及有商場配套優勢。世紀21奇豐物業錦豐分行助理區域營業董事黎健峯指，新港城Q座中層07室，實用面積約337方呎，屬兩房兩廳間隔，座向西南望開揚山景。單位放盤兩個月，原叫價635萬元，終以630萬元沽出，實用面積呎價約18,694元。
據了解，原業主於2001年10月購入單位，當時作價134萬元，持貨20年至今沽售，帳面獲利496萬元或約3.7倍離場。
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