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樓市故事｜鍾情康城！遇業主兩度反價終FULL PAY擲千萬入市
6 小時前
樓市故事｜鍾情康城！遇業主兩度反價終FULL PAY擲千萬入市
睇樓遇上心水愛盤，當然希望盡快扑槌買入。不過在將軍澳日出康城，有買家即使遇業主兩度反價，最終索性「FULL PAY」擲逾千萬元入市。
利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇表示，日出康城領都3座(左翼)高層C室，實用面積約728方呎，採三房套連儲物室間隔，向東北，景觀開揚且可望山景。原開價980萬元，及後兩度反價，至1,020萬元以公司股權轉讓方式易手，加價40萬元或約4%，折合實用面積呎價約14,011元。
經影片睇樓後當機立斷買入
蔡庭勇補充，買家曾居住日出康城，亦心儀康城單位，認為區內單位經濟實惠，但一直缺乏公司股權轉讓之盤源，且過去一是遇上業主突然封盤，或是遇上被其他買家搶先一步購入心儀單位。另外，買家見樓價在新冠肺炎疫情期間仍然高企，決定不能再等下去，經影片睇樓後，當機立斷購入單位，並即時與業主議價，雖然業主兩度反價，但最後買家也以1,020萬元一次性付款拍板買入單位。
據了解，原業主於2010年9月以約419.7萬元一手購入單位，持貨至今約11年，現轉手帳面獲利約600.3萬元，物業期內升值約1.4倍。
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