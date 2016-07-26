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樓市故事｜難得有錢賺！北角四房劈價300萬易主
2 小時前
樓市故事｜難得有錢賺！北角四房劈價300萬易主
二手交投活躍，原業主能夠大賺離場當然高興，但北角一個半新屋苑卻屢錄蝕讓個案，帳面「損手」最勁達16%！不過情況終於逆轉，最新有業主即使狠劈300萬元沽貨，仍然能夠獲利離場！
買家見近日股市波動套股換樓
中原豪宅北角半山資深區域營業董事陳家鴻透露，維港頌1座低層B室，實用面積約1,537方呎，四房雙套間隔，坐享海景。原叫價6,500萬元，最終願減300萬元或約4.6%，以6,200萬元易手，折合平均實用呎價約40,338元。買家見近日股市波動，套股換樓。原業主於2017年以約5,600萬元買入單位，扣除發展商優惠後，持貨4年帳面獲利600萬元或約11%。
四房業主月初沽貨帳蝕349萬
本月初維港頌7座低層B室，實用面積約1,318方呎，四房套間隔，坐享維港海景，以3,940萬元易手，折合平均實用呎價約29,894元。按原業主於2017年4月以4,289萬元買入價計，4年帳面蝕349萬元。
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