Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
樓市故事｜首期有限！上車客捉緊自由市場5球內放盤
2 小時前
#Hashtags
樓市樓價二手首期上車自由市場東涌裕東苑蝕讓減價藍天海岸水藍．天岸換樓特色戶
樓市故事｜首期有限！上車客捉緊自由市場5球內放盤
news-images
裕東苑本月成交明顯加快，累錄9宗成交，較上月的2宗成交，急增約3.5倍。(陳奕釗攝)

樓市氣氛持續改善，買家入市意欲高漲，東涌區二手交投暢旺，當中有上車客因首期有限，捉緊機會承接低於500萬元的自由市場放盤；另區內私樓兩房單位獲上車及換樓客承接。

裕東苑業主蝕讓離場

中原地產東堤灣畔分行資深分區營業經理林溢斌表示，裕東苑本月成交明顯加快，累錄9宗成交，較上月的2宗成交，急增約3.5倍。

裕東苑A座低層15室，實用面積約433方呎，一房間隔。自由市場原叫價518萬元，經議價後減價23萬元，以495萬元沽出，折合實用呎價約11,432元。買家為上車客，首期有限，見上址屬全區唯一低於500萬元的自由市場放盤選擇，於是捉緊機會，馬上承接。

原業主於2018年8月以自由市場價516萬元買入單位，自住3年，因另有計劃，遂先行沽貨套現，帳面蝕讓21萬元或4.1%。

藍天海岸高層減價易手

中原地產東涌資深分區營業經理陳偉業表示，新盤旺熱氣氛帶動下，二手交投亦回暖。東涌區本月累錄約35宗二手成交，下半月成交明顯加快。

藍天海岸6座高層H室，實用面積約490方呎，兩房間隔，向東南，享山景。原開價800萬元，減價18萬元，以782萬元成交，折合實用呎價約15,959元。買家為外區上車客，心儀單位內櫳企理新淨，加上景觀開揚，見業主肯減價，爽快拍板承接。

原業主於2003年1月以143.3萬元買入單位，持貨18年轉售，帳面賺638.7萬元或約4.5倍。陳偉業補充，藍天海岸本月暫錄得5宗成交，細單位佔多，平均實用呎價約15,000元。

news-images
藍天海岸本月暫錄得5宗成交，細單位佔多，平均實用呎價約15,000元。(資料圖片)

換樓客承接連天台海景戶

中原地產東涌映灣園分行經理曹嘉華稱，水藍．天岸2座頂層連天台單位，實用面積約539方呎，兩房間隔，天台約290方呎，享機場海景。原叫價980萬元，因放盤罕有，全屋苑僅得兩個同類型單位，故上址甫放盤即吸引區內換樓客洽購，議價後減價25萬元，以955萬元易手，折合實用呎價約17,718元。

原業主於2008年9月以420.8萬元購入單位，持貨13年轉售，帳面獲利534.2萬元，單位期內升值近1.3倍。

樓市新聞：

三房放盤5小時 乜原因令用家睇緊樓即轉軚承接？

荃灣租賃活躍 一房兩房呎租全面睇

沙田第一城頻錄成交 持貨12年沽售帳賺……

三房業主劈價賣樓！極高層勁減230萬

上車客呢區尋寶！兩房連天台406萬入手

將軍澳細單位交投旺 海茵莊園首批料可4球入場？

屯門元朗樓成投資新寵兒 租金回報有幾多？

三房減價頻現！業主為換樓願平賣

news-images
水藍．天岸全屋苑僅得兩個頂層連天台單位。(陳奕釗攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜首期有限！上車客捉緊自由市場5球內放盤-290101
#Hashtags
樓市樓價二手首期上車自由市場東涌裕東苑蝕讓減價藍天海岸水藍．天岸換樓特色戶
Am730

樓市數據｜50指標屋苑樓價連升八個月後斷纜 新界區逆市造好

上水新盤｜雙破頂！高爾夫．御苑頂層特色戶5300萬沽

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
樓市數據｜50指標屋苑樓價連升八個月後斷纜 新界區逆市造好
Am730
Am730
上水新盤｜雙破頂！高爾夫．御苑頂層特色戶5300萬沽
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多