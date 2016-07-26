樓市故事｜首期有限！上車客捉緊自由市場5球內放盤

樓市氣氛持續改善，買家入市意欲高漲，東涌區二手交投暢旺，當中有上車客因首期有限，捉緊機會承接低於500萬元的自由市場放盤；另區內私樓兩房單位獲上車及換樓客承接。
裕東苑業主蝕讓離場
中原地產東堤灣畔分行資深分區營業經理林溢斌表示，裕東苑本月成交明顯加快，累錄9宗成交，較上月的2宗成交，急增約3.5倍。
裕東苑A座低層15室，實用面積約433方呎，一房間隔。自由市場原叫價518萬元，經議價後減價23萬元，以495萬元沽出，折合實用呎價約11,432元。買家為上車客，首期有限，見上址屬全區唯一低於500萬元的自由市場放盤選擇，於是捉緊機會，馬上承接。
原業主於2018年8月以自由市場價516萬元買入單位，自住3年，因另有計劃，遂先行沽貨套現，帳面蝕讓21萬元或4.1%。
藍天海岸高層減價易手
中原地產東涌資深分區營業經理陳偉業表示，新盤旺熱氣氛帶動下，二手交投亦回暖。東涌區本月累錄約35宗二手成交，下半月成交明顯加快。
藍天海岸6座高層H室，實用面積約490方呎，兩房間隔，向東南，享山景。原開價800萬元，減價18萬元，以782萬元成交，折合實用呎價約15,959元。買家為外區上車客，心儀單位內櫳企理新淨，加上景觀開揚，見業主肯減價，爽快拍板承接。
原業主於2003年1月以143.3萬元買入單位，持貨18年轉售，帳面賺638.7萬元或約4.5倍。陳偉業補充，藍天海岸本月暫錄得5宗成交，細單位佔多，平均實用呎價約15,000元。
換樓客承接連天台海景戶
中原地產東涌映灣園分行經理曹嘉華稱，水藍．天岸2座頂層連天台單位，實用面積約539方呎，兩房間隔，天台約290方呎，享機場海景。原叫價980萬元，因放盤罕有，全屋苑僅得兩個同類型單位，故上址甫放盤即吸引區內換樓客洽購，議價後減價25萬元，以955萬元易手，折合實用呎價約17,718元。
原業主於2008年9月以420.8萬元購入單位，持貨13年轉售，帳面獲利534.2萬元，單位期內升值近1.3倍。
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