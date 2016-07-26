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樓市故事｜鰂魚涌業主叫價企硬 買家1原因照落票入市！
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樓市故事｜鰂魚涌業主叫價企硬 買家1原因照落票入市！
二手市場上有業主減價求售單位，但同時亦有業主叫價企硬。最新鰂魚涌有三房業主堅持分毫不減下，最終買家由於一個原因，決定落票買入。
利嘉閣地產皇牌屋苑逸樺園一行聯席董事吳玉蘭表示，鰂魚涌逸意居2座中層B室，實用面積約850方呎，採三房套連工人房間隔，外望開揚山景，以1,750萬元沽出，折合實用面積呎價約20,588元。業主叫價企硬1,750萬元分毫不減，而買家見單位價格即使不減價亦較銀行估價低約192萬元，經過考慮後決定落票買入。
據悉，原業主於1997年8月以約1,288.5萬元購入單位，持貨約24年，現轉手帳面獲利約461.5萬元，物業期內升值約36%。
吳玉蘭補充，上述為屋苑本月首宗二手成交個案。現時有17個單位放售，叫價由1,650萬元起。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜鰂魚涌業主叫價企硬-買家1原因照落票入市！-293060