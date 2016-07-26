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樓市故事｜鰂魚涌租客變買家！見業主肯減價即漏夜落訂
1 小時前
樓市故事｜鰂魚涌租客變買家！見業主肯減價即漏夜落訂
利嘉閣地產皇牌屋苑逸樺園一行聯席董事吳玉蘭表示，鰂魚涌南豐新邨12座高層D室，實用面積約516方呎，採三房間隔，外望園景。原叫價930萬元，經議價後減價40萬元或約4%，至890萬元成交，折合實用面積呎價約17,248元。
買家原為同區租客，已睇樓多時，鍾情南豐新邨間格四正實用及喜愛東南方位，見業主有誠意賣樓，願意肯減價，隨即漏夜落訂。據悉，原業主於2012年12月以約588.8萬元購入單位，持貨約9年，現轉手帳面賺約301.2萬元或51%離場。吳玉蘭補充，屋苑10月累錄6宗二手成交個案，現時有108個單位放售，叫價由648萬元起。
屯門一房略低於銀行估價易主
至於屯門區亦錄得「租轉買」成交個案，中原地產屯門置樂分行分行經理曾慧敬表示，金安大廈高層F室，實用面積約326方呎，一房間隔，享內園景。原叫價430萬元，經議價後減價20萬元，以410萬元沽出，實用呎價約12,577元，較銀行估價約430萬元略低。
買家為區內租客，租樓數年，見短期土地房屋供應仍然短缺，預計租金及樓價會繼續上升，加上年紀漸長，希望有固定居所，亦不想捱貴租，於是買樓安居。原業主於2010年4月以90萬元買入單位，持貨11年轉售，帳面獲利320萬元，單位期內升值近3.6倍。
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