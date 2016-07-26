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樓市故事｜1個原因！業主願減價9%助上車客買樓結婚
14 小時前
樓市故事｜1個原因！業主願減價9%助上車客買樓結婚
政府未來積極拓展新界西北地區，前景看高一線，吸引各區買家入市。屯門有業主願減價近9%，助上車客買樓結婚；元朗有特色戶以零議價成交。
屯門兩房減至465萬成交
中原地產屯門時代廣場第一分行高級分行經理陳耀堂表示，屯門市廣場1座中層D室，實用面積約318方呎，兩房間隔。原叫價510萬元，因原業主需要換樓，最終減價45萬元或近9%，以465萬元成交，折合實用呎價約14,623元。
買家為年青人，買樓結婚，認為屯門區發展成熟，未來亦將受惠北部都會區發展，前景看高一線，且上址業主肯減價助其上車，便迅速拍板承接。
原業主於1991年以72.5萬買入單位，自住30年轉售，帳面獲利392.5萬元或約5.4倍離場。
元朗地下花園特色戶零議價易手
中原地產元朗副區域營業經理王勤學指，《施政報告》後，市場氣氛轉趨明朗，買家入市意慾提升。最近一周元朗區連錄23宗二手成交，當中不乏逾千萬元大額成交。
爾巒珍諾華大道1座地下連花園特色戶，實用面積約1,258平方呎，四房兩套間隔，前後花園面積合共約833方呎，以零議價2,000萬元沽出，折合實用呎價約15,898元。原業主於2016年9月以1,651.9萬元一手購入，持貨5年，帳面賺348.1萬元或約21%離場。
王勤學續指，元朗區本月累錄35宗二手成交，《施政報告》後成交有23宗，較報告出台前急增逾90%。爾巒本月暫錄2宗成交，平均實用呎價被上述特色戶拉高至約14,300元。
上車客承接尚悅兩房
另外，王勤學透露，尚悅11座高層F室，實用面積約355方呎，兩房間隔。原叫價545萬元，獲上車客輕微議價後，即斥543.8萬元承接，折合實用呎價約15,318元。
原業主於2015年12月以410萬元一手買入單位，持貨6年轉售，帳面獲利133.8萬元或約33%離場。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜1個原因！業主願減價9助上車客買樓結婚-288628