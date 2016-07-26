樓市故事｜5球買兩房！慈母俾首期助新婚兒子圓上車夢

市場上車需求強勁，新界區「5球」水平的兩房放盤受追捧，有買家獲慈母支付首期而圓「上車夢」。
粉嶺名都議價近半成易手
世紀21奇豐粉嶺中心分行高級客戶經理周晉廷表示，粉嶺名都嘉蘭閣(3座)中層A室，實用面積約399方呎，兩房間隔，望開揚景。單位放盤3個月，原叫價555萬元，業主見新買家置業為能近父母居所，便減價25萬元或近5%，至530萬元沽出，實用面積呎價約13,283元。新買家為區內新婚人士，慈母支付首期助兒子上車置業。原業主早於1995年10月購入單位，當時作價174萬元，持貨逾25年至今沽售，帳面獲利356萬元，單位期內升值約2倍。
粉嶺中心呎售1.46萬
同區另一屋苑粉嶺中心本月暫錄約4宗成交，中原地產粉嶺高級區域聯席董事藍浩然稱，屋苑F座中層05室，實用面積約368方呎，兩房間隔，議價後以535.8萬元成交，實用面積平均呎價約14,560元。原業主於1996年以162萬元購入上址，持貨25年，是次沽出單位賺約373.8萬元或2.3倍離場。
用家入市太湖花園低層
世紀21宇田地產高級客戶經理羅家威稱，大埔太湖花園9座低層C室，實用面積約355方呎，兩房間隔，座向東北，望球場景。原開價550萬元，放盤4個月，累減40萬元或約7.3%，獲用家以510萬元承接，實用面積呎價約14,366元。新買家見上述單位叫價符合預算，迅速入市。原業主於2001年3月購入上述單位，當時作價115萬，持貨20年至今沽售，帳面賺395萬元，單位期內升值約3.4倍。
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沙田第一城本月暫錄13宗成交
中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良指，部分買家採觀望態度，傳統上車盤沙田第一城本月暫錄13宗成交，對比上月同期錄約20宗成交，減少35%。屋苑44座高層C室，實用面積約304方呎，兩房間隔，議價後以573萬元易手，實用平均呎價約18,849元。據了解，原業主於1991年6月以81.2萬元購入單位，持貨30年，是次沽出單位獲利約491.8萬元或6.1倍離場。
希爾頓中心最平入場
沙田區仍有「5球」以下兩房放盤，中原地產沙田溱岸8號副分區營業經理杜文俊指，希爾頓中心A座低層05室，實用面積約274方呎，兩房間隔，議價後以468.8萬元沽出，實用平均呎價約17,109元。原業主於2014年以292萬元買入單位，持貨7年，是次沽出單位帳面賺約176.8萬元或61%離場。
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