Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
樓市故事｜5球買445方呎兩房！企理裝修兼附名牌電器
1 小時前
#Hashtags
樓市樓價二手5球兩房企理裝修名牌電器青衣美景花園減價分支家庭上水御皇庭居屋旭埔苑
樓市故事｜5球買445方呎兩房！企理裝修兼附名牌電器
news-images
美景花園9月暫錄11宗二手成交個案，較8月份的9宗，按月增加約22%。(資料圖片)

「5球」水平兩房單位承接力強勁，當中有買家成功入手445方呎的企理裝修兼附名牌電器單位。

美景花園放盤兩日即沽

利嘉閣地產皇牌屋苑青衣翠怡花園分行高級市務經理曾定杰表示，青衣美景花園12座高層G室，實用面積約445方呎，採大兩房間隔，外望開揚山景。原開價580萬元，經議價後微減1.2萬元，獲同區分支家庭以578.8萬元承接，折合實用面積呎價約13,007元。

曾定杰補充，單位裝修企理，並附設名牌電器，故此單位放盤只有2日，第一組睇樓的同區分支家庭客便一睇即中，議價後成功購入單位。據悉，原業主於2012年9月以約276.9萬元購入單位，持貨約9年，現轉手帳面獲利約301.9萬元，物業期內升值約1.1倍。至於美景花園9月暫錄11宗二手成交個案，較8月份的9宗，按月增加約22%。

御皇庭高層590萬易手

中原地產粉嶺牽晴間分行經理呂學維指，上水御皇庭本月至今暫錄約2宗成交，屋苑2座高層G室，實用面積約417方呎，兩房間隔，議價後以590萬元易手，實用面積平均呎價約14,149元。

原業主於2014年以352萬元購入單位，持貨7年，是次沽出單位賺238萬元或約68%離場。

旭埔苑中層呎售1

居屋方面亦有選擇，利嘉閣地產皇牌屋苑上水中心一行高級聯席董事黃靜顏透露，上水旭埔苑A座中層1室，實用面積約546方呎，採兩房間隔，以自由市場價573.8萬元沽出，折合實用面積呎價約10,509元。

黃靜顏補充，買家為外區客，於該行真盤源網站瀏覽上述屋苑的放盤介紹短片後，立即相約睇樓。買家先請家人睇樓，其後自己再睇即鎖定單位，只用一日時間便與賣家洽談成功。據悉，業主於2018年1月以約535萬元購入單位，持貨至今滿3年，現轉手帳面獲利約38.8萬元，物業期內升值約7.3%。旭埔苑目前放盤量為15個，最低入場費為540萬。

樓市新聞：

換樓客瞄準千萬內三房 藍田荃灣仲有邊區？

房屋供應｜太地柴灣車廠補地價45億 料建800伙住宅

680萬內兩房成交一覽 呢區佔最多！

業主移民賣樓！分支家庭議價成功4字頭入市

新盤車位｜210萬起！康城MARINI系列首推80個周日發售

一房單位受追捧 邊區賣到1275萬？

屯門三房減55萬吸引投資客入手 回報有幾多？

上車客尋寶！近鐵路站放盤3XX萬有交易

news-images
旭埔苑目前放盤量為15個，最低入場費為540萬。(陳奕釗攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜5球買445方呎兩房！企理裝修兼附名牌電器-286844
#Hashtags
樓市樓價二手5球兩房企理裝修名牌電器青衣美景花園減價分支家庭上水御皇庭居屋旭埔苑
Am730

新世界長沙灣甲廈獲金融機構斥近12億元掃3層

樓市走勢｜放盤未夠半年！馬鞍山業主大減價出貨

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
新世界長沙灣甲廈獲金融機構斥近12億元掃3層
Am730
Am730
樓市走勢｜放盤未夠半年！馬鞍山業主大減價出貨
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多