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樓市故事｜5球買445方呎兩房！企理裝修兼附名牌電器
1 小時前
樓市故事｜5球買445方呎兩房！企理裝修兼附名牌電器
「5球」水平兩房單位承接力強勁，當中有買家成功入手445方呎的企理裝修兼附名牌電器單位。
美景花園放盤兩日即沽
利嘉閣地產皇牌屋苑青衣翠怡花園分行高級市務經理曾定杰表示，青衣美景花園12座高層G室，實用面積約445方呎，採大兩房間隔，外望開揚山景。原開價580萬元，經議價後微減1.2萬元，獲同區分支家庭以578.8萬元承接，折合實用面積呎價約13,007元。
曾定杰補充，單位裝修企理，並附設名牌電器，故此單位放盤只有2日，第一組睇樓的同區分支家庭客便一睇即中，議價後成功購入單位。據悉，原業主於2012年9月以約276.9萬元購入單位，持貨約9年，現轉手帳面獲利約301.9萬元，物業期內升值約1.1倍。至於美景花園9月暫錄11宗二手成交個案，較8月份的9宗，按月增加約22%。
御皇庭高層590萬易手
中原地產粉嶺牽晴間分行經理呂學維指，上水御皇庭本月至今暫錄約2宗成交，屋苑2座高層G室，實用面積約417方呎，兩房間隔，議價後以590萬元易手，實用面積平均呎價約14,149元。
原業主於2014年以352萬元購入單位，持貨7年，是次沽出單位賺238萬元或約68%離場。
旭埔苑中層呎售1萬
居屋方面亦有選擇，利嘉閣地產皇牌屋苑上水中心一行高級聯席董事黃靜顏透露，上水旭埔苑A座中層1室，實用面積約546方呎，採兩房間隔，以自由市場價573.8萬元沽出，折合實用面積呎價約10,509元。
黃靜顏補充，買家為外區客，於該行真盤源網站瀏覽上述屋苑的放盤介紹短片後，立即相約睇樓。買家先請家人睇樓，其後自己再睇即鎖定單位，只用一日時間便與賣家洽談成功。據悉，業主於2018年1月以約535萬元購入單位，持貨至今滿3年，現轉手帳面獲利約38.8萬元，物業期內升值約7.3%。旭埔苑目前放盤量為15個，最低入場費為540萬。
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