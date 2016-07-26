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樓市故事｜86萬買美孚新邨 長情業主31年後沽貨賺幾多？
25 分前
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樓市樓價二手美孚新邨長情業主帳面獲利馬鞍山馬鞍山中心減價沙田晴碧花園
樓市故事｜86萬買美孚新邨 長情業主31年後沽貨賺幾多？
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美孚新邨現時約有510個放盤提供，最低入場費由588萬元起。(資料圖片)

樓市氣氛向好，長情業主選擇止賺離場。利嘉閣地產皇牌屋苑西九龍曼克頓山分行助理分區董事陳鴻信表示，美孚新邨六期恆柏街11號中層C室，實用面積約509方呎，採兩房間隔，外望內園景，以740萬元易主，折合實用面積呎價約14,538元。

陳鴻信指，上述單位由業主委託利嘉閣獨家代理。據了解，原業主約於1990年5月以86.5萬元購入單位，持貨約31年，現轉手帳面賺約653.5萬元或7.6倍離場。屋苑現時約有510個放盤提供，最低入場費由588萬元起。

馬鞍山中心低層24年升值1.2

另外，馬鞍山及沙田各有90年代入市的業主決定沽貨套現。世紀21奇豐物業錦豐分行助理區域營業董事黎健峯指，馬鞍山中心1座低層F室，實用面積約375方呎，屬兩房兩廳間隔，座向東南，望開揚市景。原叫價630萬元，放盤兩星期，以615萬元沽出，實用面積呎價約16,400元。

據了解，原業主早於1997年10月以275萬元購入單位，持貨24年至今將單位易手，帳面獲利340萬，單位期內升值約1.2倍。

晴碧花園三房930萬易手

中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文稱，沙田晴碧花園2座中層G室，實用面積約611方呎，三房連套房間隔，以930萬元易手，實用面積呎價約15,221元。

據了解，原業主於1997年以266萬元購入單位，持貨24年，是次沽出單位帳面獲利約664萬元或2.5倍離場。

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馬鞍山中心兩房放盤兩星期減價沽出。(蘇文傑攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜86萬買美孚新邨-長情業主31年後沽貨賺幾多？-290121
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