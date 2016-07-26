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樓市故事｜86萬買美孚新邨 長情業主31年後沽貨賺幾多？
25 分前
樓市故事｜86萬買美孚新邨 長情業主31年後沽貨賺幾多？
樓市氣氛向好，長情業主選擇止賺離場。利嘉閣地產皇牌屋苑西九龍曼克頓山分行助理分區董事陳鴻信表示，美孚新邨六期恆柏街11號中層C室，實用面積約509方呎，採兩房間隔，外望內園景，以740萬元易主，折合實用面積呎價約14,538元。
陳鴻信指，上述單位由業主委託利嘉閣獨家代理。據了解，原業主約於1990年5月以86.5萬元購入單位，持貨約31年，現轉手帳面賺約653.5萬元或7.6倍離場。屋苑現時約有510個放盤提供，最低入場費由588萬元起。
馬鞍山中心低層24年升值1.2倍
另外，馬鞍山及沙田各有90年代入市的業主決定沽貨套現。世紀21奇豐物業錦豐分行助理區域營業董事黎健峯指，馬鞍山中心1座低層F室，實用面積約375方呎，屬兩房兩廳間隔，座向東南，望開揚市景。原叫價630萬元，放盤兩星期，以615萬元沽出，實用面積呎價約16,400元。
據了解，原業主早於1997年10月以275萬元購入單位，持貨24年至今將單位易手，帳面獲利340萬，單位期內升值約1.2倍。
晴碧花園三房930萬易手
中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文稱，沙田晴碧花園2座中層G室，實用面積約611方呎，三房連套房間隔，以930萬元易手，實用面積呎價約15,221元。
據了解，原業主於1997年以266萬元購入單位，持貨24年，是次沽出單位帳面獲利約664萬元或2.5倍離場。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜86萬買美孚新邨-長情業主31年後沽貨賺幾多？-290121