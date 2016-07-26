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樓市故事｜90後獲父母幫俾首期 5XX萬買將軍澳兩房上車
51 分前
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樓市樓價二手90後父母首期將軍澳兩房上車居屋英明苑已補地價裝修傢俬安寧花園減價
樓市故事｜90後獲父母幫俾首期 5XX萬買將軍澳兩房上車
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將軍澳區居屋市場屢錄成交個案，英明苑本月暫錄約3宗二手成交個案。(陳奕釗攝)

本港樓價高企，年輕客要「上車」可謂難度甚高，不過若然有父母資助就變得簡單。將軍澳區居屋市場屢錄成交個案，最新錄得一宗「90後」獲父母幫俾首期，成功以500萬元水平，買入已備有裝修及附送傢俬單位圓業主夢。

90後買家睇樓兩次拍板購英明苑

利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇表示，英明苑C座低層3室，實用面積約401方呎，採兩房間隔，外望園景，近日以已補地價545萬元易手，折合實用面積呎價約13,591元。買家為「90後」，本身在坑口區租住單位居住，及後得父母支持，協助繳付首期，成功上車。買家對單位非常滿意，皆因已備有裝修及附送傢俬，僅睇樓兩次便拍板購入單位。

據了解，原業主於2017年8月，以約450萬元(已補地價)購入上述單位，持貨約4年，現轉手帳面獲利約95萬元，物業升值約21%。蔡庭勇補充，屋苑本月暫錄約3宗二手成交個案，自由市場現時約有13個單位放售，最低入場價由580萬元起。

首置客即睇即簽安寧花園高層

至於將軍澳區居屋市場屢錄成交個案，世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良指，安寧花園5座高層C室，實用面積約431方呎，兩房間隔，外望內園景，附有企理裝修。原叫價640萬元，放盤兩星期，一口價減14萬元或約2%，獲區內首置買家即睇即簽，以626萬元(自由市場價)承接，實用面積呎價約14,524元。

據了解，原業主於2015年以461萬元(已補地價)購入單位裝修後自住至今，持貨6年沽出，帳面賺165萬元，單位期內升值約36%。

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安寧花園兩房放盤兩星期減價沽出。(陳奕釗攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜90後獲父母幫俾首期-5xx萬買將軍澳兩房上車-290893
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