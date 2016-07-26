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樓市故事｜90後獲父母幫俾首期 5XX萬買將軍澳兩房上車
51 分前
樓市故事｜90後獲父母幫俾首期 5XX萬買將軍澳兩房上車
本港樓價高企，年輕客要「上車」可謂難度甚高，不過若然有父母資助就變得簡單。將軍澳區居屋市場屢錄成交個案，最新錄得一宗「90後」獲父母幫俾首期，成功以500萬元水平，買入已備有裝修及附送傢俬單位圓業主夢。
90後買家睇樓兩次拍板購英明苑
利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇表示，英明苑C座低層3室，實用面積約401方呎，採兩房間隔，外望園景，近日以已補地價545萬元易手，折合實用面積呎價約13,591元。買家為「90後」，本身在坑口區租住單位居住，及後得父母支持，協助繳付首期，成功上車。買家對單位非常滿意，皆因已備有裝修及附送傢俬，僅睇樓兩次便拍板購入單位。
據了解，原業主於2017年8月，以約450萬元(已補地價)購入上述單位，持貨約4年，現轉手帳面獲利約95萬元，物業升值約21%。蔡庭勇補充，屋苑本月暫錄約3宗二手成交個案，自由市場現時約有13個單位放售，最低入場價由580萬元起。
首置客即睇即簽安寧花園高層
至於將軍澳區居屋市場屢錄成交個案，世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良指，安寧花園5座高層C室，實用面積約431方呎，兩房間隔，外望內園景，附有企理裝修。原叫價640萬元，放盤兩星期，一口價減14萬元或約2%，獲區內首置買家即睇即簽，以626萬元(自由市場價)承接，實用面積呎價約14,524元。
據了解，原業主於2015年以461萬元(已補地價)購入單位裝修後自住至今，持貨6年沽出，帳面賺165萬元，單位期內升值約36%。
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